Спектакль «Бардак»

La pièce «Bardak»

Биль/Бьенне

Bienne

с 2022-10-05 00:00:00 по 2022-12-30 00:00:00

9 октября в Биле/Бьенне, 3 декабря в театре Paravento в Локарно, а также 30 декабря в Gemeindetheater в Дизентисе (кантон Граубюнден) будет показан спектакль «Бардак» с участием родившегося в Брянске и живущего в Тичино артиста Игоря Мамленкова. Наша Газета поговорила с ним накануне представления. Подробности.