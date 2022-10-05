9 октября в Биле/Бьенне, 3 декабря в театре Paravento в Локарно, а также 30 декабря в Gemeindetheater в Дизентисе (кантон Граубюнден) будет показан спектакль «Бардак» с участием родившегося в Брянске и живущего в Тичино артиста Игоря Мамленкова. Наша Газета поговорила с ним накануне представления. Подробности.
La pièce «Bardak» sera jouée par Igor Mamlenkov, qui est né à Bryansk et vit au Tessin, le 9 octobre à Bienne, le 3 décembre au Teatro Paravento de Locarno et le 30 décembre au Gemeindetheater de Disentis (canton des Grisons). Nasha Gazeta lui a parlé. Détails.
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