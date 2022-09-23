Главное на сегодня.
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Экономика
Конец эпохи отрицательных ставок в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 0,5%. Какие последствия будет иметь это решение?
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Культура
(Не)детская играНадежда Сикорская, Женева
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Наша Газета приглашает своих неравнодушных читателей на концерт, организованный силами юных музыкантов и ради них.
Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобииИз уважения к нашей многонациональной многотысячной аудитории редакция не может оставить это без ответа.
Кто распространяет фейки про Швейцарию?В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит?
Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визуФедеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Швейцарией и Россией.
Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визуФедеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Швейцарией и Россией.
Платить с помощью QR-кодаС 1 октября в Швейцарии красные и оранжевые платежные квитанции будут заменены QR-кодами. Что это будет означать на практике?
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.