В Центре Пауля Клее в Берне открылась первая в Швейцарии крупная ретроспектива работ Габриэле Мюнтер, соосновательницы творческого объединения «Синий всадник», одной из главных представительниц немецкого экспрессионизма, а также многолетней спутницы Василия Кандинского. Подробности.
Le Zentrum Paul Klee montre la première grande rétrospective en Suisse consacrée aux multiples facettes de l’œuvre de Gabriele Münter, co-fondatrice du groupe Le Cavalier bleu et artiste majeure de l’expressionisme allemand et compagne de longue date de Wassily Kandinsky. Détails.
Covid-19: следует ли отменить все меры?Во вторник экономические ассоциации призвали к немедленному прекращению всех ограничений. Эпидемиологи, впрочем, считают, что время для отмены мер еще не настало, так как пик волны пока не пройден.
Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и БазелеРоссийский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
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