Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мерЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.
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Швейцарский стиль
L.RAPHAEL открылся для мужчинНГ, Женева
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Хорошо известная в Женеве и за ее пределами клиника красоты с яркой оранжевой вывеской внесла свою лепту в борьбу за равноправие полов и сделала элегантный жест в сторону мужчин, официально открыв в этом месяце Men’s Club Clinic.
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Прогресс налицо?18 ноября ряд неправительственных организаций запустили кампанию в поддержку запрета на использование в Швейцарии технологий автоматизированного распознавания лиц. Какие доводы они приводят?
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.