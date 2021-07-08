Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

Наша Газета рассказывала, что с 1 июля запущен европейский сертификат, так называемый «зеленый паспорт», а швейцарский в рамках ЕС оставался непризнанным. Однако сегодня Еврокомиссия объявила, что выдаваемый Швейцарией сертификат будет с пятницы признаваться всеми странами ЕС.

Таким образом, с завтрашнего дня те, кто желают отправиться в одну из стран Евросоюза, Исландию или Норвегию, смогут предъявить при въезде свой Covid-сертификат, QR-код в котором указывает, был ли человек вакцинирован, протестирован или перенес инфекцию.

Напомним, что каждая страна Евросоюза сама решает, принимает ли она быстрые тесты на антиген или только результаты ПЦР-исследования. Более того, в ЕС нет единого срока действия для тестов и сертификатов. Правила также различаются в отношении того, когда человек считается полностью вакцинированным. Во многих странах необходимо заполнять специальную онлайн-форму с контактными данными.

Страны ЕС обязаны принимать путешественников, которые были привиты четырьмя препаратами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Но некоторые государства могут в индивидуальном порядке признать и другие вакцины – так, в Венгрии признан российский Спутник.

Полезную информацию о различных правилах можно найти на сайте Re-open EU, а также в консульских отделах страны назначения.

Добавим, что Швейцария стала первой страной, не входящей в ЕС и Европейскую экономическую зону, которая участвует в европейской системе сертификации. Сан-Марино и Ватикан технически готовы присоединиться, но все еще ждут одобрения Брюсселя.