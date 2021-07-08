Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

Наша Газета рассказывала, что с 1 июля запущен европейский сертификат, так называемый «зеленый паспорт», а швейцарский в рамках ЕС оставался непризнанным. Однако сегодня Еврокомиссия объявила, что выдаваемый Швейцарией сертификат будет с пятницы признаваться всеми странами ЕС.
Таким образом, с завтрашнего дня те, кто желают отправиться в одну из стран Евросоюза, Исландию или Норвегию, смогут предъявить при въезде свой Covid-сертификат, QR-код в котором указывает, был ли человек вакцинирован, протестирован или перенес инфекцию.
Напомним, что каждая страна Евросоюза сама решает, принимает ли она быстрые тесты на антиген или только результаты ПЦР-исследования. Более того, в ЕС нет единого срока действия для тестов и сертификатов. Правила также различаются в отношении того, когда человек считается полностью вакцинированным. Во многих странах необходимо заполнять специальную онлайн-форму с контактными данными.
Страны ЕС обязаны принимать путешественников, которые были привиты четырьмя препаратами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Но некоторые государства могут в индивидуальном порядке признать и другие вакцины – так, в Венгрии признан российский Спутник.
Полезную информацию о различных правилах можно найти на сайте Re-open EU, а также в консульских отделах страны назначения.
Добавим, что Швейцария стала первой страной, не входящей в ЕС и Европейскую экономическую зону, которая участвует в европейской системе сертификации. Сан-Марино и Ватикан технически готовы присоединиться, но все еще ждут одобрения Брюсселя.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Средство управления иммунным ответомУченые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.