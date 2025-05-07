АЛЕКСЕЙ ЛЮБИМОВ: «Князь, эстет, композитор Андрей Волконский»

Правление Русского кружка Женевского университета приглашает на внеочередное собрание, организованное при поддержке Женевской консерватории. Перед вами выступит знаменитый пианист Алексей Любимов, который расскажет о композиторе Андрее Волконском, покажет фотографии и отрывки из фильма, а также сам исполнит пьесу композитора.

Алексей Любимов – выдающийся пианист, клавесинист, популяризатор современной и старинной музыки. Студент проф. Генриха Нейгауза, последователь Марии Юдиной, Любимов организовывал разные фестивали в России, поддерживает по сей день новых композиторов по всему миру. В 1997 году стал деканом факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории. Постоянно сотрудничает с выдающимися композиторами XX–XXI вв. Около 100 записей на пластинках и компакт-дисках европейских и российских фирм охватывают репертуар музыки с XVII до XXI века. В настоящее время живет во Франции.

Андрей Волконский (DR)

Имя выдающегося музыканта-композитора, клавесиниста и просветителя Андрея Волконского почти исчезло из музыкальных кругов в Европе. Он родился в 1933 году в Женеве в семье русских эмигрантов послереволюционной волны. Талантливого мальчика родители показали Сергею Рахманинову, затем он учился в Женевской консерватории у Дину Липатти. В 1948 г. родители репатриировались с сыном, им разрешили жить только в Тамбове, но через два года Андрей поступил в Московскую консерваторию. С 1957 г. он сочиняет музыку, используя самые новые авангардные технические средства Запада и тем самым вызывает протест и гонения со стороны идеологически настроенных советских органов — Союза композиторов и Филармонии. Он становится пионером в исполнении музыки Ренессанса и Барокко, с 1959 г. впервые в России дает концерты на клавесине и в 1962 г. основывает ансамбль старинной музыки «Мадригал». Любимец московской художественной элиты, князь, эстет в своих вкусах, «европеец в советской России», он в 1973 г. реэмигрирует в Европу — сначала в Швейцарию и Италию, а с начала 1980-х и до конца жизни (2008) живет в Экс-ан-Провансе. Но на фестивале La Rochelle в 1978 году Андрей стал «русским на западе» и вызвал разгромную реакцию и насмешки авангардистов своим тональным сочинением «Immobile».

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА

Фрагмент фильма «Встречи с новой Советской музыкой» (Бельгийское телевидение, 1971 г.)

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Запись A. Волконского-клавесиниста: Бах — Французские сюиты (1972–1973)

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A. Волконский — «Musica stricta. Fantasia ricercata для фортепиано» (1957)

Исп. Алексей Любимов

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A. Волконский — «Was noch lebt», для голоса и струнного трио

Исп. Arlette Chedel, Ensemble Résonances (в записи)

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A. Волконский — «Immobile» (1977)

Исп. автор (ф-но) и оркестр (запись 1978 г.)





Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, отправив письмо на адрес: Liliya.Dyachenko@unige.ch. В случае, если желающих будет больше, чем свободных мест, приоритет будет отдан членам Русского кружка, оплатившим взносы.

Встреча состоится в среду 28 мая в 20:00 в зале Dinu Lipatti, любезно предоставленном Женевской консерваторией (Bd du Théâtre 5, 1204 Genève).