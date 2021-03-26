Рене Юбер – швейцарец, который одевал звезд Голливуда

René Hubert, le Suisse qui a habillé les stars à Hollywood

Цюрих

Zurich

с 2021-03-26 00:00:00 по 2021-06-20 00:00:00

Музей дизайна в Цюрихе представляет первую выставку работ Рене Юбера, который считался одним из ведущих художников по костюмам в США и Европе в первой половине XX века. В его нарядах блистали на экране Глория Свенсон, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. Подробности.