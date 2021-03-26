Рене Юбер – швейцарец, который одевал звезд Голливуда

Музей дизайна в Цюрихе представляет первую выставку работ Рене Юбера, который считался одним из ведущих художников по костюмам в США и Европе в первой половине XX века. В его нарядах блистали на экране Глория Свенсон, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. Подробности.
Le Museum für Gestaltung Zürich présente la première exposition de l’oeuvre de René Hubert qui fasait partie de la fine fleur des costumiers aux États-Unis et en Europe. Gloria Swanson, Ingrid Bergman et Vivien Leigh ont toutes brillé à l'écran dans ses tenues. Détails.
Зеленый паспорт на летоСуть нового документа и план его введения в наш обиход были объяснены на прошлой неделе представителями Европейской комиссии. Новость касается и формально не входящей в Европейский Союз Швейцарии.
Covid-19: занавес остается опущеннымВ связи с увеличением числа заражений Федеральный совет принял решение отложить второй этап снятия ограничений. Единственное послабление касается частных встреч.
Маэстро, музыку!Вчера в Женеве, в рамках виртуальной пресс-конференции, руководство Оркестра Романдской Швейцарии представило программу предстоящего сезона.
Covid-19: число инфекций снова растетСегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
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