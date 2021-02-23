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Культура
Искусство на фасаде Федерального дворца?Заррина Салимова, Берн
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К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.
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Образование и наука
Изменение климата и швейцарские озераЛейла Бабаева, Дюбендорф
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Глобальное потепление может спровоцировать изменение температуры швейцарских озер, потерю ледового покрытия зимой и нарушение вертикального перемешивания воды, что скажется на местных экосистемах. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном экспертами Института исследования водных ресурсов (Eawag).
Covid-19: ситуация улучшается, но…Количество новых случаев, летальных исходов и госпитализаций в Швейцарии сокращается. Эпидемобстановка, тем не менее, остается хрупкой, поскольку трудно предсказать, как будут развиваться новые варианты.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Тит, будь милосердным!Сегодня в 20 ч меломаны смогут увидеть в режиме онлайн оперу В. А. Моцарта «Милосердие Тита» из Большого театра Женевы. За дирижерским пультом – Максим Емельянычев.
Под давлением общественностиПопытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Искусство на фасаде Федерального дворца?К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.