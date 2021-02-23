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вторник, 23 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Искусство на фасаде Федерального дворца?

Заррина Салимова, Берн

К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.

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Образование и наука

Изменение климата и швейцарские озера

Лейла Бабаева, Дюбендорф

Глобальное потепление может спровоцировать изменение температуры швейцарских озер, потерю ледового покрытия зимой и нарушение вертикального перемешивания воды, что скажется на местных экосистемах. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном экспертами Института исследования водных ресурсов (Eawag).

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 Федеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.

Всего просмотров: 3,247

Искусство на фасаде Федерального дворца?

 К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.

Всего просмотров: 601
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