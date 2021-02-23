Образование и наука Изменение климата и швейцарские озера Лейла Бабаева, Дюбендорф Глобальное потепление может спровоцировать изменение температуры швейцарских озер, потерю ледового покрытия зимой и нарушение вертикального перемешивания воды, что скажется на местных экосистемах. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном экспертами Института исследования водных ресурсов (Eawag). подробнее