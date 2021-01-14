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четверг, 14 января 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические меры

Заррина Салимова, Берн

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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Экономика

Вакцины есть, но хватит ли флаконов?

Лейла Бабаева, Санкт-Галлен

Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.

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Всего просмотров: 2,094
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