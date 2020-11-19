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четверг, 19 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономики

НГ, Берн

Федеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.

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Культура

«Песнь о Нибелунгах» глазами Жени Шефа

Надежда Сикорская, Вадуц

Сегодня в Национальном музее Лихтенштейна в Вадуце открывается выставка родившегося в СССР художника, чье внимание привлек средневековый германский эпос.

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Экономика

Цюрих – самый дорогой город мира

Лейла Бабаева, Цюрих-Женева

В рейтинге самых дорогих городов мира, опубликованном журналом The Economist, Цюрих и Женева заняли соответственно первое и седьмое места. Как пандемия Covid-19 влияет на цены и чего ждать в будущем?

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