В чем встретить Новый год?

С модной точки зрения, этот год стал провальным. Главная тенденция – удобная спортивная одежда, самый модный аксессуар – текстильная маска, а вместо тюбика красной помады в сумочке мы теперь носим флакон с дезинфицирующим средством. Для тех из нас, кто любит наряжаться, этот год, впрочем, не потерян окончательно: то платье, которое вы приберегли для важных, но так и не состоявшихся из-за пандемии мероприятий, можно надеть 31 декабря. Читательницы Нашей Газеты поделились с нами своими модными планами на главную ночь в году.

«Наряжаться? Вы шутите?»

Диана, 32 года, маркетолог: «Я вообще не люблю новогодние традиции, гостей, наряды, застолья, оливье, тосты и прочую мишуру. Почему-то когда я говорю, что не отмечаю этот праздник и предпочитаю в новогоднюю ночь просто лечь спать, на меня смотрят как на сумасшедшую. Очень рада, что в этом году мне не придется придумывать никаких отговорок, чтобы отказаться от приглашения. Даже не собираюсь думать о том, что надеть в эту ночь. Что-нибудь удобное и теплое».

«В пальто»

Светлана, 45 лет, сотрудница банка: «Мы будем встречать праздники с семьей наших друзей, то есть, как и рекомендуют швейцарские власти – ограниченным количеством человек из двух домохозяйств. Говорят, что на свежем воздухе риск подхватить инфекцию снижается, поэтому мы решили устроить аперитив во дворе дома. Нарядим пихту, которая растет в нашем саду, зажжем фонарики, возьмем в руки бокалы и будем отсчитывать удары до полуночи. Естественно, все будут в верхней одежде. Я надену классическое пальто из верблюжьей шерсти. Оно теплое, элегантное и очень удобное – в него можно укутаться, как в любимый плед».

«Во всем блеске»

Наталья, 33 года, домохозяйка: «Как же мне надоели разговоры про коронавирус! Не могу больше читать новости на эту тему, не хочу больше знать, сколько человек еще заболело, не интересуюсь, что еще придумало правительство, чтобы не дать нам спокойно жить. Я начала провожать этот проклятый год 1 декабря. Вытащила все новогодние игрушки, украсила каждый уголок в квартире и каждый день меняю наряды. Да, ношу дома красивые платья, а что делать? Выгуливать же их негде! Самое нарядное – в пайетках и с открытым плечом – приберегла для новогодней ночи. Вот такой у меня способ борьбы с тоской и тревогой. Очень жду, когда это все закончится, и уверена, что никакого перелома в поведении людей не будет – они начнут веселиться и радоваться жизни с бешеным энтузиазмом, как только это снова станет возможным».

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«В спортивных брюках и красивой блузке»

Катерина, 28 лет, аспирантка: «Раньше я не любила встречать Новый год дома – мне всегда хотелось повеселиться со сверстниками, пойти на вечеринку и потанцевать. Но именно в этом году я осознала, как на самом деле важна семья. В любой момент все может кардинально измениться, человеческая жизнь хрупка, обстоятельства могут быть непреодолимыми, и нужно ценить время, проведенное с родными. Собраться вместе в этом году у нас не получится из-за пандемии, карантинов и ограничений на въезд, поэтому мы решили отмечать Новый год по Skype, причем несколько раз, потому что мы все живем в разных часовых поясах. Для видеосвязи я надену удобные брюки, которые все равно никто не увидит, и красивую блузку, чтобы создать праздничное настроение. Очень надеюсь, что в следующем году нам не придется чокаться бокалами через экран монитора, и я смогу, наконец, обнять любимую бабулю».