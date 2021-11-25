Автор: НГ, Женева, 25. 11. 2021.
Хорошо известная в Женеве и за ее пределами клиника красоты с яркой оранжевой вывеской внесла свою лепту в борьбу за равноправие полов и сделала элегантный жест в сторону мужчин, официально открыв в этом месяце Men’s Club Clinic.|
L’Institut de beauté sous l’enseigne orange, bien connu à Genève et en dehors de ses frontières a décidé de contribuer à la lutte pour l’égalité des sexes en lancent ce mois un Men’s Club Clinic.
Разумеется, мужчины захаживали в стильное заведение на рю ди Рон и раньше, но как бы подпольно, не афишируя. Да и в длинном перечне уходов и процедур фигурировали лишь предложения для дам. Теперь справедливость восстановлена, все карты на столе.
Наблюдения специалистов показывают, что в течение жизни мужчины сталкиваются, прежде всего, со следующими неприятностями:
- Выпадение волос: 2 из 3 мужчин теряют волосы к 50 годам, 25% - до 21 года, и примерно 85% мужчин сталкиваются со значительным редением волос в более позднем возрасте.
- Проблемы с кожей: по данным WebMD, проблемы с кожей, такие как акне, возникают у 42% мужчин в возрасте до 30 лет, у 20% - в возрасте до 40 лет, у 12% после 40 лет и почти у 85% мальчиков-подростков.
Если уж мы упомянули проблемы с кожей, то стоит напомнить, что эпиляция - это не только эстетическая процедура, но и способ снизить раздражительность кожи и избавиться от вросших волос, делая процесс массажа более легким и безболезненным. Вероятно, многие мужчины уже владеют этой информацией, обнародованной в журнале Men’s Health: спрос на эпиляцию тела увеличился в последнее время более чем на 46%, а лица - на 80%.
Мужчины чаще сталкиваются с проблемой избыточного веса, чем женщины. Согласно швейцарским источникам, это увеличивает риск депрессии на 22%, остеоартрита и воспалений суставов на 21%, диабета на 19%, сердечных заболеваний на 19% и астмы на 10%.
Помимо необходимости, вызванной состоянием здоровья, не стоит сбрасывать со счетов и просто естественное желание хорошо выглядеть, вовсе не являющееся прерогативой женщин, тем более что good looks помогают выдерживать профессиональную конкуренцию. По данным Men’s Journal, это объясняет, почему количество косметических инъекций, вводимых мужчинам 35-65 лет, увеличилось на 27%.
«Выявление подобных потребностей на рынке и их удовлетворение за счет технологий и знаний, накопленных в ходе более полумиллиона процедур для мужчин по всему миру, - вот что привело L.RAPHAEL к созданию клиники Men's Club Clinic. Мы придумали клинику, нацеленную на революционный всеобъемлющий подход к уходу за собой исключительно для мужчин», - отмечают основательница L.RAPHAEL Ронит Рафаэль и специалист по пластике доктор Рафаэль Гюменер.
При разработке программ специалисты клиники L.RAPHAEL Men’s Club Clinic консультировались с гостями, чтобы создать уникальные пакеты услуг, максимально отвечающих запросам взыскательных клиентов, постоянно перемещающихся по миру. В перечне предлагаемых услуг - антивозрастной уход за кожей, процедуры для лица и волос, укладка волос, лазерная эпиляция, борьба с угревой сыпью, массаж, похудание и т. д. Оборудованная самой современной техникой, клиника предлагает инновационные кислородные процедуры - Oxy Peel и Oxy Scalp, а также 4D Meso, фотосветовую терапию, микродермабразию, косметические инъекции, филлеры, EMS-скульптурирование и многое другое.
Men’s Club Clinic расположилась на пятом и шестом этажах Института красоты и благополучия L.RAPHAEL в Женеве. На 300 кв. м разместились пять элегантно обставленных процедурных кабинетов, зона ресепшн, лаунж-бар, приемная врача. Благодаря отдельному входу и лифту гостям обеспечена полная приватность, а до или после процедур можно полюбоваться с крыши на озеро и город.
Стать членом Men’s Club Clinic или приобрести дневной абонемент можно уже сейчас. Для получения дополнительной информации свяжитесь с L.RAPHAEL Science of Beauty & Wellbeing по телефону +41 22 319 28 28 или по почте info@l-raphael.com. Если рискнете попробовать, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями - приватность гарантируем!
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