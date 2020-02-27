Известный персонаж Н. В. Гоголя брал взятки борзыми щенками, оправдываясь тем, что берет не деньгами, а натурой, вследствие чего такой «обмен», по его мнению, взяткой считаться не должен. Времена меняются, нравы мельчают, ставки не всегда растут, и все больше люксовых брендов, стремящихся попасть на страницы Нашей Газеты, но не располагающих бюджетами на рекламу, предлагают бартер. Кто чем может. Мы такой способ деловых отношений не приветствуем, но иногда чувство юмора берет верх. Вот почему, получив на-днях по почте пакет с … носками, мы решили о них написать, тем более что фирмы любимые, известные, давно прошедшие проверку временем.



По обыкновению своему стремясь «во всем дойти до самой сути», мы и тут решили копнуть в историю и узнали немало интересного.



Оказывается, слово «носок», обозначающее, по-научному, «парный тканевой предмет одежды, предназначенный для ношения на ногах человека», во многих германских языках происходит от названия специальной обуви «сокк» (лат. soccus), которую носили актёры комедии в Древнем Риме. Латинское же название в свою очередь происходит от древнегреческого sykchos. То есть и здесь «Что наша жизнь? Игра» и мифы Древней Греции!





Носки развивались на протяжении веков: самые ранние модели были сделаны из шкур животных, собранных и обвязанных вокруг лодыжек. Во II веке н. э. римляне начали сшивать ткани, создав таким образом прототип подошвы под названием «udones». К V веку н. э. носки, называемые «путти» (подобие портянок), носили святые люди в Европе, чтобы символизировать чистоту.



В средние века длина брюк была увеличена, а носки стали более плотными, покрывающими нижнюю часть ноги. Так как носки не имели эластичной ленты, подвязки располагались чуть выше, чтобы они не падали (подобно пуантам). Когда штаны стали короче, носки стали длиннее (и дороже).

Революция в производстве носков произошла в 1589 году, с изобретением трикотажной машины, позволившей вязать носки в шесть раз быстрее, чем вручную. Тем не менее, вязальные машины и ручные вязальщицы работали плечом к плечу вплоть до 1800 года.





Следующей вехой в истории носков было введение нейлона в 1938 году. До тех пор носки обычно изготавливались из шелка, хлопка и шерсти. Нейлон стал началом смешивания двух или более нитей в производстве носков, процесс, который продолжается и сегодня.



Сторонники классического стиля в одежде настаивают, что черные носки универсальны, а лучшие цвета носков под классический костюм – это тёмно-синий, тёмно-серый, тёмно-зелёный и чёрный, то есть темнее цвета костюма.



Очевидно, что с таким мрачным и ограниченным взглядом на носки в корне не согласны современные их производители, среди которых лидируют бренды Falke и Burlington, вошедший в состав немецкой Falke Group в 2008 году.





«Поклонники Falke – это неутомимые путешественники, упрямые индивидуалисты, любопытные исследователи, фанатичные перфекционисты, чувствительные интеллектуалы и претенциозные эстеты, - читаем мы на сайте компании. – Их стиль жизни и манера одеваться говорят о твердой уверенности в себе. В своих беспрерывных поисках идеальной формы и наилучшего качества мы равняемся именно на них. Современная одежда должна наилучшим образом воплощать в себе их эстетические представления. Мы производим мужскую и женскую одежду, колготки и носки. Их дизайн, а также гармония цвета и ткани откроют вам наше понимание понятия «стиль». Так наши мечты обретают жизнь.»



Весенне-летняя коллекция носков Falke 2020 называется «House of Colours» («Дом цветов»), и на краски (красители!) производители не поскупились. Коллекция символизирует различные жилые пространства нашего дома, от пастельных тонов спален до ярких оттенков террас и приусадебных участков. Заметьте, оригинальные носки предлагают не только дамам и детям, но и джентльменам, достаточно уверенным в себе, чтобы, присев, подтянуть брючину и предъявить миру облаченную в нечто-то разноцветное лодыжку. Согласитесь, на такое способен только настоящий мачо!





Burlington – марка, которая сегодня продолжает традиции немецкого бренда Falke, хотя ее собственные традиции гораздо древнее. Классический узор Burlington – шотландская клетка «аргайл». Это производная традиционного тартана, который украшал килты и знамена шотландского клана Кэмпбелл еще в 18 веке – поместья клана были расположены в области Аргайл, давшей название принту. Эстеты ценят носки Burlington за приятное сочетание хлопка с шерстью, за прочность и аккуратные швы, а в последнее время и за яркие и необычные цвета.



Основатели Falke Франц-Петер и Поль Фальке рассказывают, что влюбились в Burlington за «иронию и одновременно уважение к британским традициям, а также за всевозможные эксперименты с геометрическими узорами». Влюбились… и интегрировали в собственную группу.





Новая коллекция Burlington, несколько образцов которой попали к нам в редакцию, называется «From Trash to Treasure», заставляя вновь оценить тонкий английский юмор при подходе к самой актуальной теме современности – загрязнению планеты и важности защиты окружающей среды. Внесем посильный вклад? Тем более, что 8 марта не за горами.





