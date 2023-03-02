Наши постоянные читатели знают, как любят сотрудники нашей редакции рассказывать о чем-то хорошем, знакомить вас с активными, талантливыми людьми, особенно если эти люди – женщины, ведь нам всегда приходится труднее! Наша сегодняшняя собеседница – Ирен Торчанофф. Фамилия выдает славянское происхождение: папа Ирен – болгарин, бывший скрипач в Филармоническом оркестре Вены, городе, где она родилась. Полученное Ирен образование никак не предвещало занятие фармакосметологией: она училась в Женевском Институте международных отношений по специальности пиар/связи с общественностью. Во время стажировки в L’Oréal обратила на себя внимание начальницы отдела кадров, переориентировавшей ее на маркетинг. Освоив новую профессию, решила сделать паузу и отправилась в Эквадор, где подтянула испанский и прибрела опыт работы с беспризорниками – опыт, по словам Ирен, бесценный. Возвращение в Швейцарию ознаменовало и возвращение в косметологию: Unilever Cosmetics, Anteis… В 2014 году Ирен получила предложение от бывшего СЕО Anteis Жиля Боса войти в проект Silver Wave. Вместе партнеры, при поддержке ведущих специалистов индустрии, разработали целую гамму продуктов, а также своеобразную бизнес-модель: компания распространяла свою продукцию только через врачей. Модель оказалось сложной и быстро доказала свою неэффективность. Однако любой опыт полезен, а на ошибках умные люди учатся. Научилась и Ирен.

Ирен, каждая женщина в силу разных причин и в разные жизненные моменты приходит к пониманию того, что полагаться на природу – хорошо, но желательно ей и помогать. Начинают обычно с увлажняющих кремов, постепенно переходя к превентивным уходам anti-age, призванным если не остановить, то хотя бы задержать старение кожи. Не могли бы Вы объяснить основную разницу между двумя этими типами косметических средств?

Наша кожа защищена от нежелательного воздействия внешней среды так называемым гидролипидным барьером, задерживающим воду в клетках, что позволяет коже сохранять влажность. Однако такие явления, как потливость, загрязненность воздуха или пыль способствуют ее разрушению, а потому рекомендуется регулярно пользоваться увлажняющими кремами. Приносимая ими польза делится на две фазы: водную (собственно увлажняющую) и жирную (усиливающую гидролипидный барьер), в результате кожа питается и получает защиту. Крем следует подбирать в зависимости от типа вашей кожи, помня, что «жирная фаза» в кремах для смешанной и жирной кожи менее значительна, чем в кремах для сухой кожи. Разработанный Silver Wave крем с сильной увлажняющей составляющей действует на поверхностные, легкие морщинки, но недостаточно мощен для более глубоких морщин или провисшей кожи. Он адресован прежде всего женщинам в возрасте до 35 лет, поскольку обладает достаточно слабой антиоксидантной способностью.

Значит, нам с Вами нужно что-то «покрепче»?

Совершенно верно! Антиоксидантный крем содержит вещества, способные противостоять старению кожи в целом, то есть морщинам, тонким линиям, провисанию, сухости и даже появлению пигментных пятен. В его составе – смесь активных увлажнителей и антиоксидантов, а также гиалуроновая кислота, коллаген, рамноза, ретинол, витамин С, проксилан… Такой уход рекомендуется женщинам в возрасте от 30 лет и выше, когда уменьшается производство нашим организмом коллагена, или фибриллярного белка, составляющего основу соединительной ткани. Именно от этого и появляются морщины, связанные как с нашей мимикой, так и с обезвоживанием кожи. Увы, утрата этого незаменимого для красоты нашей кожи протеина со средней скоростью 1% в год ведет к снижению упругости и прочности тканей – этот процесс может быть ускорен длительным пребыванием на солнце или несбалансированным питанием. Так что использование качественного крема необходимо, а позитивный эффект от него усилится в сочетании с питьевым коллагеном.

Вот мы и добрались до темы, ставшей поводом для нашей встречи. Расскажете подробнее?

Все началось с того, что я и мои партнеры получили заказ от одной компании на распространение выпускавшегося ею питьевого коллагена. Именно так я открыла для себя этот раздел косметологии на базе прекрасного натурального продукта. Проблема была в том, что collagen drink той компании делался на основе рыбного коллагена, обладающего очень неприятным вкусом: я сама не могла его пить, а уж рекомендовать кому-то, продавать тем более! Тогда мы и решили разработать своей собственный препарат, под маркой Silver Wave, уже пользовавшейся хорошей репутацией. Постепенно это стало моим «бэби».

Как создается «свой собственный коллаген»?

Прежде всего, нужно было найти поставщика и эксперта по коллагену. Мне повезло встретиться с нужным человеком на выставке Vitafoods, регулярно проходящей в женевском центре Palexpo. Наш коллаген – не рыбный, а бычий (или говяжий), так что подходит и тем, кто придерживается правил кашрута или халяля, но не строгим вегетарианцам. Мне представлялось важным насытить наш коллаген максимальным количеством природных веществ – так, в нем отсутствуют сахарозаменители, глютен, искусственные красители, зато присутствует концентрат сока черники, очень приятный на вкус. Второй важный фактор – высокая концентрация коллагена. На рынке встречается немало продуктов с его содержанием на уровне 2,5 г или 5 г. В нашем питьевом коллагене – 10 г активного вещества, что, разумеется, делает производство более дорогим, но и продукт – более эффективным. Кроме того, мы добавили несколько витаминов, полезных не только для кожи, но и для ногтей и волос. Надо понимать, что продукты с высоким содержанием коллагена являются не только полезными питательными добавками, но и стимулируют производство коллагена нашим организмом. Стоит добавить, что мы используем гидролизованный коллаген, то есть коллаген, подвергшийся ферментативному гидролизу, который включает использование воды для расщепления больших цепей аминокислот на короткие цепи. Такой коллаген гораздо лучше усваивается организмом.

Не секрет, что часть женщин активно борется со старением, прибегая не только к инъекциям, но и к пластической хирургии. Другая часть не делает ничего, полагаясь на природу и гены. Где для Вас находится золотая середина?

Лично я против инвазивных способов, который не только дорогостоящи, но и чреваты нежелательными последствиями и рискуют перерасти в зависимость.

В контексте борьбы со старением мы всегда говорим о женщинах. Но ведь и мужчин такая перспектива не радует!

Совершенно верно! Мой муж, например, который никогда не пользовался никакими кремами, «подсел» на наш питьевой коллаген – каждое утро выпивает капсулу, это вошло в привычку. Желательно делать это натощак, за полчаса до завтрака. Если не получается, то и в другое время, но не сразу после принятия пищи, лучше подождать пару часов. Как вы знаете, коллаген существует и в виде порошка или желатиновых капсул. Но порошок надо разводить, а капсул надо будет принять целых пятнадцать, чтобы получить эквивалент одной нашей питьевой капсулы.

Понятно, что от одной-двух капсул эффекта не будет. Какой курс Вы рекомендуете?

В предлагаемой нами упаковке – 28 капсул, после этого уже можно судить о результате. Но оптимальный период для меня – три месяца. Затем можно продолжать принимать питьевой коллаген через день или повторить курс через полгода. К моему собственному удивлению, наш продукт начали рекомендовать гинекологи – пациенткам, переживающим период менопаузы. В настоящее время мы распространяем наши продукцию в Швейцарии и Франции, но уже ведем переговоры с дистрибьютерами в Азии и Латинской Америке – швейцарское происхождения является для них гарантией качества.

Что бы Вы пожелали нашим читательницам накануне 8 марта?

Я бы пожелала им любить себя! Очень часто наши «недостатки» видны только нам, никто больше их и не заметит, так что не стоит фокусировать на них внимание. Каждая из нас красива своей естественной красотой, улыбкой, блеском глаз – вот этим и надо гордиться, сохранять это и подчеркивать.

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