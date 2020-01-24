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пятница, 24 января 2020 года   

Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и против|Congélation des ovules en Suisse: avantages et inconvénients

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Базель, 24. 01. 2020. Просмотров: 92

(© pixabay.com)

В Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.|
Pour augmenter les chances de devenir mère à l'avenir, les médecins suisses recommandent aux patients de congeler leurs œufs jusqu'à l'âge de 35 ans. Les médecins sont heureux d'offrir aux femmes la possibilité de prolonger la période d'une grossesse probable, et leurs adversaires pensent que les femmes subissent des pressions de cette manière.

Телерадиокомпания RTS приводит слова немецкого эксперта в области репродуктивной медицины Йорга Пухты о том, что знаменитости, беременеющие после 40 лет, меняют наше общество. Он добавил, что, если женщина в таком возрасте желает родить ребенка, то у врачей часто нет другого выхода, кроме донорства яйцеклеток. Такая необходимость объясняется тем, что менопауза наступает приблизительно в 50 лет, а бесплодие – в среднем на 10 лет раньше. Йорг Пухта советует заранее подумать о будущем и заморозить ооциты с помощью метода витрификации. Речь идет о заморозке в сверхбыстром режиме таким образом, что кристаллики льда, которые могут повредить ооциты, не успевают образоваться. Об этом методе рассказывается в документальном фильме «Социальная заморозка – рождение детей» швейцарского режиссера Барбары Бургер.

По данным государственного фонда оценки технических решений TA-Swiss, в 2017 году около 400 женщин заморозили свои яйцеклетки в Швейцарии. Главная причина в этом случае – не карьерные соображения, а отсутствие партнера. «Большинство женщин, которые к нам приходят, старше 35 лет, и они только что пережили расставание с любимым человеком», - рассказала доктор Анна Рагги, соучредитель центра фертильности fertisuisse с отделениями в Базеле и Ольтене. Проблема в том, что в 35 лет вероятность забеременеть значительно ниже, чем в 20, из-за снижения качества ооцитов. В результате 35-летняя пациентка должна заморозить достаточное количество яйцеклеток, чтобы позднее у нее было больше возможностей забеременеть. Воспользовавшись достижениями репродуктивной медицины до 25 лет, женщины снижают риск возникновения пороков развития плода, подчеркнул Йорг Пухта, который уже заморозил яйцеклетки своей дочери.

По словам Анны Рагги, «все женщины, которые планируют карьеру, должны задуматься о витрификации в 30 лет». Эксперт уверена, что это – подарок, который они делают сами себе. Загвоздка в том, что, в соответствии с законом о вспомогательных репродуктивных технологиях (LPMA), максимальный срок хранения замороженных яйцеклеток составляет 10 лет. Эксперты фонда TA-swiss полагают, что это ограничение в Конфедерации следует отменить.

Добавим, что, в отличие от Facebook или Apple, швейцарские фирмы не покрывают своим сотрудницам стоимость заморозки ооцитов. Цель американских компаний ясна: молодые и перспективные сотрудницы смогут подниматься по карьерной лестнице, не отвлекаясь на детей. Представитель TA-swiss Сара Фесслер уверена, что витрификация яйцеклеток – мнимый подарок, поскольку «в 45 лет все равно придется совмещать семью и работу, а недосыпание переносится хуже». По мнению французского эколога Марианн Дюрано, заморозка за счет работодателя напоминает порабощение. Идеальная карьера в ее современном понимании противоречит ритму женского тела, которое больше всего способно к деторождению до 25 лет: «Вместо того чтобы адаптировать правила социума к особенностям женского организма, ставя на первое место работу и опыт сотрудниц зрелого возраста, на женское тело воздействуют техническими средствами». Это мнение разделяет специалист в сфере репродуктивной медицины Центра искусственного оплодотворения Лозанны (CPMA) Доротея Вундер, называя заморозку яйцеклеток «планом Б», к которому приходится прибегать, ожидая изменений в обществе.

 

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