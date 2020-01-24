Автор: Лейла Бабаева, Берн-Базель, 24. 01. 2020. Просмотров: 92
Телерадиокомпания RTS приводит слова немецкого эксперта в области репродуктивной медицины Йорга Пухты о том, что знаменитости, беременеющие после 40 лет, меняют наше общество. Он добавил, что, если женщина в таком возрасте желает родить ребенка, то у врачей часто нет другого выхода, кроме донорства яйцеклеток. Такая необходимость объясняется тем, что менопауза наступает приблизительно в 50 лет, а бесплодие – в среднем на 10 лет раньше. Йорг Пухта советует заранее подумать о будущем и заморозить ооциты с помощью метода витрификации. Речь идет о заморозке в сверхбыстром режиме таким образом, что кристаллики льда, которые могут повредить ооциты, не успевают образоваться. Об этом методе рассказывается в документальном фильме «Социальная заморозка – рождение детей» швейцарского режиссера Барбары Бургер.
По данным государственного фонда оценки технических решений TA-Swiss, в 2017 году около 400 женщин заморозили свои яйцеклетки в Швейцарии. Главная причина в этом случае – не карьерные соображения, а отсутствие партнера. «Большинство женщин, которые к нам приходят, старше 35 лет, и они только что пережили расставание с любимым человеком», - рассказала доктор Анна Рагги, соучредитель центра фертильности fertisuisse с отделениями в Базеле и Ольтене. Проблема в том, что в 35 лет вероятность забеременеть значительно ниже, чем в 20, из-за снижения качества ооцитов. В результате 35-летняя пациентка должна заморозить достаточное количество яйцеклеток, чтобы позднее у нее было больше возможностей забеременеть. Воспользовавшись достижениями репродуктивной медицины до 25 лет, женщины снижают риск возникновения пороков развития плода, подчеркнул Йорг Пухта, который уже заморозил яйцеклетки своей дочери.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
ВЭФ будет спасать мир?С 21 по 24 января в Давосе в 50-й раз пройдет Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого станут проблемы климата и окружающей среды.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
В Давосе запустили Swiss Digital InitiativeВ рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.
Добавить комментарий