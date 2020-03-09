Автор: Лейла Бабаева, Невшатель, 9. 03. 2020. Просмотров: 59
В течение трех месяцев в 13-ти аптеках, участвующих в исследовании, клиентам будут продавать точное число таблеток, прописанных врачом. По окончании проекта эксперты сделают вывод о целесообразности такой меры вместо продажи целых упаковок. Во втором случае нередко бывает, что в коробке больше таблеток или доз препарата, чем требуется для прохождения курса лечения. В связи с этим возникает риск потребления «сверх нормы», если пациент принимает капсулы для борьбы с другими болезнями или отдает их знакомым, отмечается в коммюнике, опубликованном на сайте кантона Невшатель.
Исследование инициировано министерством здравоохранения (OFSP), которое приняло во внимание предложение члена Национального совета Мануэля Торнара продавать таблетки поштучно. Депутат указал на то, что такой шаг позволил бы не только предупредить случаи самолечения, но и сократить расходы страховых компаний, возмещающих стоимость препаратов. Кроме того, отпуск строго необходимого количества дает возможность избежать выработки антибиотикорезистентности у бактерий, что очень актуально: по данным, приведенным на сайте OFSP, такие бактерии менее распространены в Швейцарии, чем в Италии, Франции и Великобритании, но более, чем в Нидерландах и странах Скандинавии. Отметим, что треть инвазивных инфекций вызывает кишечная палочка, с 2004 по 2017 год число ее штаммов, устойчивых к фторхинолонам, выросло в два раза. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивается, что устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития. Следствием этой проблемы являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.
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