В настоящее время в Швейцарии количество госпитализаций удваивается каждые три недели, а количество случаев заболевания и летальных исходов – каждые две недели. При этом на вариант Омикрон приходится 3,6% секвенированных или исследованных в лабораториях проб за последние семь дней, тогда как остальные анализы касаются варианта Дельта и его субвариантов (96,4%). Подробнее о санитарной обстановке в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

Ситуация в Швейцарии

За прошедшие сутки власти зафиксировали 9571 случай, 125 госпитализаций и 28 летальных исходов. Пациенты с Covid-19 занимают 31% свободных мест в отделениях интенсивной терапии, заполняемость которых составляет 80%. В 23 больницах больше нет свободных сертифицированных коек в отделениях интенсивной терапии. Как отметила в ходе брифинга во вторник представительница Минздрава Виржини Массере, количество госпитализаций среди невакцинированных выше, чем среди вакцинированных, а для полностью вакцинированных людей риск госпитализации ниже, но увеличивается с возрастом.

По словам вице-президента научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Урса Каррера, если развитие эпидемии не остановить быстро, то она затронет всех пациентов. Как только в отделениях интенсивной терапии будет превышен порог в 300 пациентов с коронавирусом, то необязательные медицинские вмешательства будут отложены во многих госпиталях. Если же в отделения интенсивной терапии попадут более 400 пациентов с коронавирусом, то необходимо будет приступать к «сортировке» заболевших, поскольку обычные стандарты лечения больше не могут поддерживаться. Это, в частности, может произойти уже в декабре при текущей динамике заболеваемости. «Мы находимся в критической точке пандемии», - отметил в ходе прошедшего во вторник брифинга Каррер и добавил, что тенденцию можно обратить вспять. Австрия и Германия, например, где уровень вакцинации схож со Швейцарией, добились успеха, резко сократив число контактов.

Главный кантональный врач Швейцарии Рудольф Хаури, в свою очередь, не исключил введения более жестких мер, включая правило 2G+, которое предполагает доступ только для вакцинированных и выздоровевших людей, которые также сдали тест. Кроме того, Хаури порекомендовал другим кантонам последовать примеру Невшателя, власти которого сделали сертификат обязательным для частных встреч с участием более десяти человек.

Насколько хорошо защищает прививка от коронавируса?

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) опубликовало любопытные результаты оценки системы эпиднадзора, в которой участвуют 20 швейцарских больниц. В период с начала пандемии до 18 октября этого года система собрала данные о 20 168 госпитализациях по сравнению с 33 370 госпитализациями, о которых было сообщено в Минздрав. Таким образом, система охватывает около 63% случаев.

С начала кампании по вакцинации в декабре прошлого года до конца августа этого года в системе зарегистрированы 5 928 госпитализаций в связи с Covid-19: 5488 пациентов были невакцинированы, т.е. около 93%. В то же время 153 человека, несмотря на полную вакцинацию, нуждались в стационарном лечении.

495 госпитализированных пациентов скончались. Только 14 скончавшихся были дважды вакцинированы: пятеро из них были старше 80 лет, пятеро были в возрасте от 70 до 79 лет, четверо – от 60 до 69 лет. 44 скончавшихся человека были вакцинированы один раз (8,8%).

Наибольшее количество летальных исходов (437 или около 88%) произошло среди невакцинированных, при этом один человек был в возрасте от 20 до 29 лет, двое – в возрасте от 30 до 39 лет, пятеро – в возрасте от 40 до 49 лет. Примерно три четверти невакцинированных скончавшихся пациентов были старше 70 лет.

Армия придет на помощь врачам

В связи с большим количеством инфекций и напряженной ситуацией в больницах существует вероятность, что кантоны достигнут предела своих возможностей – в этом случае им может понадобиться помощь армии. Как это уже было сделано весной и осенью 2020 года, Федеральный совет решил поддержать систему здравоохранения - до 2500 военнослужащих могут быть призваны для оказания медпомощи. Они смогут быть задействованы для ухода и транспортировки пациентов, а также при проведении вакцинации. Силы армии будут использоваться по просьбе кантонов только в том случае, если гражданских ресурсов окажется недостаточно. Другими словами, кантоны должны продемонстрировать, что они уже исчерпали все имеющиеся в их распоряжении инструменты, в частности, гражданскую оборону, гражданскую службу, пожарную охрану, частный сектор, студентов-медиков и добровольцев. Как сообщил во вторник журналистам бригадир и начальник штаба оперативного командования вооруженных сил Швейцарии Рейнальд Дро, три кантона (Юра, Вале и Невшатель) уже обратились за помощью.

Дебаты о бесплатных тестах в парламенте

Наша Газета рассказывала, что в начале октября Федеральный совет принял решение прекратить оплату тестов, утверждая, что общество не должно нести высокие расходы за тесты для невакцинированных. Однако в ходе проходящей в эти дни в Берне зимней парламентской сессии Национальный совет принял решение вновь сделать тесты бесплатными. Совет кантонов, в целом, поддерживает это решение, но предлагает компромиссный вариант – ввести бесплатные тесты для тех, кто хочет, например, пойти в ресторан или на мероприятие. Однако людям все равно придется платить за ПЦР-исследования для путешествий, а также за тесты на антитела, которые показывают, перенес ли человек инфекцию. Сторонники этой меры считают, что бесплатное тестирование позволит выявлять вспышки инфекции на более ранней стадии. Ожидается, что окончательное голосование в парламенте по этому вопросу пройдет 17 декабря.

Как защитить себя от коронавируса?

С наступлением холодов мы снова начали больше времени проводить в помещении, в связи с чем риск заражения возрастает. Чтобы напомнить населению о важнейших правилах защиты себя и окружающих от коронавируса в зимний период, OFSP/BAG запустило новую информационную кампанию. Санитарные правила, которые за эти два года все уже, наверняка, выучили наизусть, остались теми же – и в холодное время года соблюдать их еще важнее. Помимо вакцинации, наиболее важными мерами, позволяющими избежать заражения, являются сокращение контактов, ношение маски, соблюдение дистанции, регулярное проветривание, мытье или дезинфекция рук, сдача анализов при наличии симптомов и, по возможности, работа из дома. Каждый человек, независимо от того, вакцинирован он или нет, может внести важный вклад в предотвращение распространения вируса, напоминают власти. Новые плакаты с санитарными правилами можно бесплатно скачать на сайте ofsp-coronavirus.ch/telechargements.