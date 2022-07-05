Психотерапия – в базовой страховке |Psychothérapie dans l’assurance de base

Психическое здоровье населения Швейцарии вызывает тревогу у специалистов. Так, по оценкам Федерации швейцарских психологов (FSP), 27% жителей страны, то есть почти два миллиона человек, страдают от психических заболеваний и нуждаются в лечении. При этом только треть из них получают квалифицированную помощь. После пандемии нового коронавируса ситуация еще больше ухудшилась, особенно среди подростков и молодежи, и сейчас почти 400 000 человек ждут приема у психотерапевта.