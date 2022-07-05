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вторник, 5 июля 2022 года   

Психотерапия – в базовой страховке|Psychothérapie dans l’assurance de base

Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 07. 2022.

Созерцание природы имеет терапевтический эффект, но, конечно, не заменит квалифицированную помощь. Фото: Paola Chaaya, Unsplash

С 1 июля услуги психологов-психотерапевтов возмещаются системой базового медицинского страхования – при условии, что терапия была назначена врачом. Это должно облегчить и ускорить доступ к лечению для людей с психическими расстройствами.

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Depuis le 1er juillet, les prestations des psychologues-psychothérapeutes sont remboursées par l’assurance de base, à condition que la thérapie ait été prescrite par un médecin. Les personnes atteintes de troubles psychiques auront ainsi plus facilement et rapidement accès à la psychothérapie.

Психическое здоровье населения Швейцарии вызывает тревогу у специалистов. Так, по оценкам Федерации швейцарских психологов (FSP), 27% жителей страны, то есть почти два миллиона человек, страдают от психических заболеваний и нуждаются в лечении. При этом только треть из них получают квалифицированную помощь. После пандемии нового коронавируса ситуация еще больше ухудшилась, особенно среди подростков и молодежи, и сейчас почти 400 000 человек ждут приема у психотерапевта.

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