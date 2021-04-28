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среда, 28 апреля 2021 года   

Премьера в области офтальмологии|Première mondiale dans l’ophtalmologie

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 28. 04. 2021.

Д-р Сеголен Рёмер

Врач Сеголен Рёмен из центра Swiss Visio первой в мире осуществила имплантацию дренажного устройства eyeWatch c использованием системы 3D-визуализации NGENUITY в лозаннской клинике Моншуази.

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Dre Ségolène Roemer, Spécialiste FMH en Ophtalmologie et Ophtalmochirurgie au sein de Swiss Visio, a réalisé pour la toute première fois la mise en place d’un eyeWatch en utilisant la technologie 3D de l’écran NGENUITY à la Clinique de Montchoisi.

На фоне всеобщей тоски так приятно делиться с вами хорошими новостями, особенно из области медицины. Наши постоянные читатели знают, что в течение многих лет Наша Газета сотрудничает с группой Swiss Medical Network, объединяющей ведущие частные клиники Швейцарии. Среди них – лозаннская офтальмологическая клиника Моншуази, с несколькими специалистами которой мы уже имели поводы вас знакомить. Вот еще один.

Д-р Сеголен Рёмен, наша сегодняшняя героиня, выглядит совсем юной, а потому ее послужной список производит еще большее впечатление. Обладатель трех дипломов, включая диплом специалиста в области онкологии глаза, она начала свою профессиональную деятельность в 2014 году в известном на весь мир лозаннском офтальмологическом госпитале имени Жюля Гонена, где всего за четыре года прошла путь до заведующей отделением. С 2019 года д-р Рёмен работает в центрах Swiss Visio Montchoisi и Swiss Visio Martigny. Теперь ее имя войдет в историю мировой офтальмологии.

12 марта этого года она провела первую в мире имплантацию дренажного устройства eyeWatch с использованием системы 3D-визуализации NGENUITY в клинике Моншуази.

ЕyeWatch – это новый революционный имплант, разработанный лозаннским стартапом Rheon Medical и позволяющий регулировать внутриглазное давление у пациентов с глаукомой, одним из самых распространенных глазных заболеваний. На сегодняшний день технология eyeWatch применяется в Швейцарии только в клиниках Моншуази и Валер.

Система 3D-визуализации NGENUITY® является одной из последних разработок в области медицинских технологий. Она повышает качество визуализации задней части глаза во время операции, позволяя получать более четкие и детальные изображения по сравнению с обычными микроскопами.

Система NGENUITY® преимущественно используется для витреоретинальных вмешательств и хирургии катаракт, но может также успешно применяться для оперативного лечения глаукомы.

Разумеется, в рекламном материале можно рассказать все, что угодно. Но как не поверить Франсуа Бурнану, серьезному 67-летнему господину, главе предприятия, на себе испытавшему новую процедуру и согласившемуся поделиться впечатлениями? Для читателей, не владеющих французским языком, передаем краткое содержание его рассказа.

Итак, г-н Бурнан прошел все традиционные этапы: ощущение дискомфорта, повышенное глазное давление, операция катаракты на обоих глазах Несмотря на все это и всевозможные капли, новое хирургическое вмешательство оказалось неизбежным. Г-ну Бурнану предлагали классические методы, но он решил посоветоваться с несколькими специалистами и в итоге «победил» профессор Андре Мерму, глава клиники Моншуази. Именно его презентация технологии eyeWatch убедила г-на Бурнана в том, что риск послеоперационных осложнений будет сведен до минимума.

Саму операцию бывший пациент описывает как очень необычный опыт, ведь он все время пребывал в полном сознании и «мило болтал», по его словам, с профессором Мерму и его командой, ощущая себя в полной безопасности. После операции несколько дней «в тумане», незначительные боли, легко устраняемые с помощью привычных лекарств, а потом возвращение к нормальной жизни и к полноценному зрению. Повышенное глазное давление осталось лишь в воспоминаниях!

И еще одна новость, развенчивающая миф о том, что частные клиники Швейцарии заботятся лишь о прибыли. Еще в 2001 году профессор Мерму создал фонд «Зрение для всех» («Vision for all»), активно занимающийся гуманитарными проектами в области его специализации, то есть офтальмологии. Последний по времени такой проект был осуществлен в феврале этого года, когда фонд совместно с командой Swiss Visio под руководством профессора Мерму отправилась в больницу Трешвиль в Абиджане, Кот-д'Ивуар, с целью обучения местных офтальмологов. Более 50 врачей со всей страны приняли участие в недельной программе, включавшей в себя теоретические и практические занятия, которые проходили в операционном зале ведь, вот уж правда, лучше один раз увидеть

 

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