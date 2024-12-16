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вторник, 17 декабря 2024 года   

Педиатры против страховых компаний |Pédiatres contre assurances

Автор: , Женева, .

Фото: Sarah Kilian, Unsplash

Что настолько возмутило женевских детских врачей, что они чуть было не начали забастовку?

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Qu’est-ce qui a mis les pédiatres genevois en colère au point qu’ils ont été sur le point de se mettre en grève?

Камнем преткновения между педиатрами и страховыми компаниями стало недавнее решение Федерального суда относительно фиксированных тарифов на срочную помощь.

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швейцарская медицина
касса медицинского страхования
здравоохранение в Швейцарии
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