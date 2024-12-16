Автор: Заррина Салимова, Женева, 16.12.2024.
Что настолько возмутило женевских детских врачей, что они чуть было не начали забастовку?|
Qu’est-ce qui a mis les pédiatres genevois en colère au point qu’ils ont été sur le point de se mettre en grève?
Камнем преткновения между педиатрами и страховыми компаниями стало недавнее решение Федерального суда относительно фиксированных тарифов на срочную помощь.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
«Железная леди» во главе ШвейцарииПост президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году займет министр финансов Карин Келлер-Суттер.
Дмитрий Корчак: «Миссия музыкантов – объединять людей»8 и 9 января в Женеве и в Лозанне пройдут традиционные новогодние концерты Оркестра Романдской Швейцарии, на которые коллектив приглашает своих верных друзей и солистов, ранее с ним не выступавших. На этот раз выбор пал на болгарскую сопрано Соню Йончеву и российского тенора Дмитрия Корчака. Мы тоже еще не имели поводов рассказывать о Дмитрии, так что рады были познакомиться с ним сами, а теперь познакомить и вас.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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