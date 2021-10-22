Новый швейцарский Covid-сертификат

Текущая неделя оказалась богатой на связанные с коронавирусом новости: представители сферы здравоохранения и члены Федерального совета чуть ли не ежедневно проводили брифинги, информируя об эпидемиологической ситуации в стране и новых мерах. Представляем вашему вниманию обзор с основной информацией по этой теме.

Сертификаты остаются в силе. Пока

Как стало известно в среду, правительство пока не планирует отменять «санитарные паспорта». Власти обосновывают это решение несколькими причинами: окончание осенних каникул, начало холодного сезона, стагнация количества инфекций, контагиозность варианта Delta и относительно низкое число имеющих иммунитет людей. Кроме того, Федеральный совет принял во внимание опыт других стран, проанализировав ситуацию в Израиле и Нидерландах, где число случаев заболевания быстро возросло после снятия ограничений, несмотря на уровень вакцинации, сравнимый со швейцарским. Министры проведут повторную оценку ситуации в середине ноября, пересмотрев требования к сертификату, как только исчезнет риск перегрузки больниц.

Важное возможное нововведение касается доступа к сертификату для переболевших, которые сейчас имеют право на получение «санитарного паспорта» сроком на полгода. Однако последние данные показывают, что перенесшие инфекцию люди достаточно защищены от тяжелых форм заболевания и госпитализации, поэтому срок действия выданных на сегодняшний день сертификатов для этой категории лиц будет продлен с шести месяцев до одного года. Подобный документ будет действовать только в Швейцарии, но не в ЕС.

Кроме того, доказать, что человек переболел коронавирусом, можно будет с помощью сделанного за свой счет серологического теста. В настоящее время сертификат выдается только тем, чей диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-анализа. Но новый швейцарский сертификат будет также выдаваться людям, которые могут показать недавний положительный тест на антитела (серологическое исследование). Срок действия этого документа будет ограничен 90 днями.

Наконец, туристы, которые были привиты за рубежом одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной, также смогут получить швейцарский сертификат сроком на 30 дней. На практике это касается вакцин Sinovac и Sinopharm. Добавим, что на днях ВОЗ возобновила процесс признания российского препарата Спутник V. Туристы, вакцинированные препаратами, одобренными Swissmedic или Европейским агентством по лекарственным средствам, уже могут получить сертификат, действительный в Швейцарии и Европейском Союзе. Консультации по предложениям правительства продлятся до 26 октября, а решение должно быть принято 3 ноября.

Третья инъекция не за горами?

Тем временем, кантоны и Конфедерация ожидают решения швейцарского органа контроля за лекарственными средствами Swissmedic относительно необходимости введения третьей дозы вакцины. Как пояснили в ходе прошедшей в четверг пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе и президент Конференции кантональных директоров здравоохранения (CDS) Лукас Энгельбергер, было отмечено некоторое снижение эффективности вакцины через несколько месяцев после введения препарата у людей старше 80 лет, поэтому кантоны должны будут подготовиться к ревакцинации этой возрастной группы. В настоящее время имеется мало доказательств пользы бустерной прививки для всех, добавил в свою очередь руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, подчеркнув, что третью прививку необходимо делать тем, для кого она имеет смысл.

«Мы не должны политизировать вакцину», - заявил Лукас Энгельбергер, считающий, что раскол в обществе вызван пандемией, а не вакцинацией. По его словам, вакцина работает, и это научно доказано, а Швейцария еще не вышла из зоны риска, так как слишком много людей не привиты. В частности, большинство госпитализированных с коронавирусом пациентов не были вакцинированы.

Ситуация в больницах находится под контролем

В четверг был опубликован традиционный отчет OFSP/BAG, позволяющий проследить еженедельную динамику развития пандемии в Швейцарии. За отчетную неделю было зарегистрировано 6426 лабораторно подтвержденных случаев, по сравнению с 6367 инфекциями неделей ранее. Максимальное количество заражений в абсолютном выражении зафиксировано среди тридцатилетних (1138 случаев), а в пропорциональном отношении наиболее подверженной заболеванию оказалась возрастная группа от 10 до 19 лет (117 случаев на 100 000 жителей). С 11 по 17 октября в Швейцарии было госпитализировано 114 человек, тогда как неделей ранее в больницы попали 144 заболевших Covid-19. Снижение наблюдалось и в отделениях интенсивной терапии: число пациентов сократилось со 156 до 129 человек, т.е. на 17%. С другой стороны, несколько увеличилось количество летальных исходов: за отчетную неделю в двенадцати кантонах скончались 28 человек (на предыдущей неделе – 24 человека). Любопытно, что число экспресс-тестов на антигены снизилось вдвое с тех пор, как они стали платными. В то же время, количество ПЦР-анализов сократилось всего на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей.