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07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Новый шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью |Un nouveau pas dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques

Автор: , Женева, .

Neisseria gonorrhoeae и гнойные клетки. Фото: Dr Graham Beards, Wikimedia Commons

Как новаторские модели партнерства в области исследований и разработки антибиотиков могут помочь в решении проблемы устойчивости к противомикробным препаратам?

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Comment les modèles de partenariat innovants dans la recherche et le développement d’antibiotiques peuvent-ils contribuer à lutter contre la résistance aux antimicrobiens?

Рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий – серьезная проблема, которая влияет на способность предотвращать и лечить инфекции, ставя под угрозу достижения последних десятилетий.

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