Автор: Заррина Салимова, Женева, 07.11.2023.
Как новаторские модели партнерства в области исследований и разработки антибиотиков могут помочь в решении проблемы устойчивости к противомикробным препаратам?|
Comment les modèles de partenariat innovants dans la recherche et le développement d’antibiotiques peuvent-ils contribuer à lutter contre la résistance aux antimicrobiens?
Рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий – серьезная проблема, которая влияет на способность предотвращать и лечить инфекции, ставя под угрозу достижения последних десятилетий.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
Леся Щуцкая: «Смотря на звездное небо, можно понять, что Вселенная расширяется»Наша сегодняшняя гостья – доктор физических наук, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), которой в этот понедельник была торжественно была вручена премия Лациса.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Добавить комментарий