Клиники группы Swiss Medical Network снова открыты

Еще в самом начале июня мы сообщили вам, что партнер Нашей Газеты, сеть Swiss Medical Network, представленная за рубежом структурой GENOLIER PATIENT SERVICES, открылась для иностранных пациентов – уже тогда сотрудники отдела медицинской координации, находящиеся в ежедневном контакте с Государственным секретариатом по вопросам миграции (SEM), были готовы помочь пациентам выполнить все административные формальности, необходимые для получения разрешения на въезд. Теперь мы готовы поделиться дополнительной информацией.



К счастью, большинство пациентов, перенесших заболевание COVID-19, не сталкивается с явными осложнениями, возможными при этой инфекции. Однако тем, кто пострадал более серьезно, зачастую требуется общая реабилитация или специальная терапевтическая программа.



Уделяя особое внимание этой актуальной проблеме здравоохранения, некоторые клиники сети Swiss Medical Network разработали специальную программу комплексного медицинского обследования после перенесенного заболевания COVID-19, которая может быть дополнена индивидуальной программой физической реабилитации в соответствии с потребностями каждого пациента. Обследование здоровья после COVID-19 предназначено для тех, кто перенес эту вирусную инфекцию и теперь хотел бы оценить возможные последствия заболевания, которые могли сказаться на общем состоянии здоровья. Эта программа доступна в Клинике Женолье, расположенной между Женевой и Лозанной, и в цирихской Клинике Бетаниен. Она включает полное клиническое обследование, направленное, в частности, на оценку сердечно-сосудистой системы и функции легких. Подробнее узнать об этой программе вы можете здесь.



Для тех же, кто более серьезно пострадал от болезни, кому потребовалась госпитализация в отделении интенсивной терапии, с искусственной вентиляцией легких или без нее, Клиника Вальмон (Clinique Valmont) близ Монтре разработала индивидуальную программу реабилитации после COVID-19. Такие пациенты, зачастую сильно ослабленные, нуждаются в более интенсивном восстановлении, начиная от дыхательной и заканчивая неврологической реабилитацией, что является областью специализации клиники. Здесь вы найдете информацию о Программе дыхательной реабилитации, а наше архивное интервью с профессором Богуславским заинтересует всех, кто ощущает потребность в услугах опытного невролога.



«Пик пандемии в Швейцарии теперь прошел и, учитывая очень низкий уровень смертности, зарегистрированный в стране, наши клиники создали все условия для того, чтобы вновь принять иностранных пациентов», заверили нас наши партнеры. Концепция «безопасной клиники» придерживается очень точных санитарных процедур, чтобы соответствовать самым строгим требованиям безопасности ради сохранения и укрепления вашего здоровья.