Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 21 июля 2020 года   

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ / PUBLIREPORTAGE

Клиники группы Swiss Medical Network снова открыты|Les cliniques du groupe Swiss Medical Network sont de nouveau ouvert

Автор: NG, Женолье, 20. 07. 2020. Просмотров: 372

Артистический вход в клинику Genolier (DR)

Все 16 частных медицинских учреждений, расположенных в разных частях Швейцарии, ждут своих иностранных пациентов.

|

Tous les 16 établissements médicaux privés, situés dans les différents coins du pays, attendent leur patients étrangers.

Еще в самом начале июня мы сообщили вам, что партнер Нашей Газеты, сеть Swiss Medical Network, представленная за рубежом структурой GENOLIER PATIENT SERVICES, открылась для иностранных пациентов – уже тогда сотрудники отдела медицинской координации, находящиеся в ежедневном контакте с Государственным секретариатом по вопросам миграции (SEM), были готовы помочь пациентам выполнить все административные формальности, необходимые для получения разрешения на въезд. Теперь мы готовы поделиться дополнительной информацией.

К счастью, большинство пациентов, перенесших заболевание COVID-19, не сталкивается с явными осложнениями, возможными при этой инфекции. Однако тем, кто пострадал более серьезно, зачастую требуется общая реабилитация или специальная терапевтическая программа. 

Уделяя особое внимание этой актуальной проблеме здравоохранения, некоторые клиники сети Swiss Medical Network разработали специальную программу комплексного медицинского обследования после перенесенного заболевания COVID-19, которая может быть дополнена индивидуальной программой физической реабилитации в соответствии с потребностями каждого пациента.    Обследование здоровья после COVID-19 предназначено для тех, кто перенес эту вирусную инфекцию и теперь хотел бы оценить возможные последствия заболевания, которые могли сказаться на общем состоянии здоровья.  Эта программа доступна в Клинике Женолье, расположенной между Женевой и Лозанной, и в цирихской Клинике Бетаниен. Она включает полное клиническое обследование, направленное, в частности, на оценку сердечно-сосудистой системы и функции легких. Подробнее узнать об этой программе вы можете здесь.

Для тех же, кто более серьезно пострадал от болезни, кому потребовалась госпитализация в отделении интенсивной терапии, с искусственной вентиляцией легких или без нее, Клиника Вальмон (Clinique Valmont) близ Монтре разработала индивидуальную программу реабилитации после COVID-19. Такие пациенты, зачастую сильно ослабленные, нуждаются в более интенсивном восстановлении, начиная от дыхательной и заканчивая неврологической реабилитацией, что является областью специализации клиники. Здесь вы найдете информацию о Программе дыхательной реабилитации, а наше архивное интервью с профессором Богуславским заинтересует всех, кто ощущает потребность в услугах опытного невролога.
 
«Пик пандемии в Швейцарии теперь прошел и, учитывая очень низкий уровень смертности, зарегистрированный в стране, наши клиники создали все условия для того, чтобы вновь принять иностранных пациентов», заверили нас наши партнеры. Концепция «безопасной клиники» придерживается очень точных санитарных процедур, чтобы соответствовать самым строгим требованиям безопасности ради сохранения и укрепления вашего здоровья.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 76.55
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в Швейцарию

 С 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.

Всего просмотров: 2,076

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 1,605

Легенда о швейцарском рае. 13. Александр Герцен, русский революционер и швейцарский гражданин

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Всего просмотров: 1,012
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в Швейцарию

 С 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.

Всего просмотров: 2,076

Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 682

Клиники группы Swiss Medical Network снова открыты

 Все 16 частных медицинских учреждений, расположенных в разных частях Швейцарии, ждут своих иностранных пациентов.

Всего просмотров: 372
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top