Автор: Заррина Салимова, Берн, 26.11.2024.
С 1 января 2025 года перейти на некоторые альтернативные модели медицинского страхования можно будет в любое время.|
À partir du 1er janvier 2025, il sera possible de changer certains modèles d’assurance maladie à tout moment.
В настоящее время изменить модель страхования можно только в конце года. Иногда это может стать серьезным финансовым бременем, например, если человек потерял работу или решил сделать паузу в профессиональной деятельности, занявшись повышением квалификации. С января людям, чьи финансовые обстоятельства изменились и которые желают уменьшить свои страховые взносы, будет предоставлена большая гибкость.
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