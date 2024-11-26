Изменения в медстраховании |Changements dans l’assurance maladie

В настоящее время изменить модель страхования можно только в конце года. Иногда это может стать серьезным финансовым бременем, например, если человек потерял работу или решил сделать паузу в профессиональной деятельности, занявшись повышением квалификации. С января людям, чьи финансовые обстоятельства изменились и которые желают уменьшить свои страховые взносы, будет предоставлена большая гибкость.