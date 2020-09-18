Уровень распространения нового коронавируса в Европе «вызывает обеспокоенность» у представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Сентябрьские цифры должны служить тревожным сигналом для всех нас – по всей Европе число новых случаев заболевания в настоящее время превышает показатели в марте и апреле», - заявил на состоявшейся четверг в Копенгагене пресс-конференции директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. В европейской зоне, в которую, по определению ВОЗ, входят 53 страны, в том числе Россия, зарегистрировано почти 5 млн случаев заболевания и более 227 000 связанных с Covid-19 летальных исходов. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Более 500 случаев за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 17 сентября, за сутки власти зарегистрировали 530 новых инфекций, 18 госпитализаций и семь летальных исходов. Таким образом, всего в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 48 795 случаев заболевания Covid-19.

Тенденция к увеличению еженедельно регистрируемых инфекций наблюдается с конца июня, подчеркивается в подробном докладе, который OFSP/BAG публикует по четвергам. 61% всех случаев, выявленных в течение 37-й календарной недели, приходятся на три кантона – Женеву, Цюрих и Во. По сравнению с предыдущей неделей доля положительных тестов увеличилась с 3,1% до 3,6%.

Количество еженедельных госпитализаций значительно увеличилось по сравнению с предыдущими неделями, однако показатели остаются относительно стабильными. 16% из 4206 госпитализированных с начала эпидемии заболевших, по которым имеются полные данные, не страдали от хронических заболеваний, а 84% имели, по крайней мере, одно заболевание. В течение 37-й календарной недели в отделениях интенсивной терапии и реанимации находились 29 пациентов, 19 из которых – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По данным OFSP/BAG от 17 сентября, в Швейцарии и Лихтенштейне скончались 1762 заболевших Covid-19. Абсолютное большинство из них имели, по меньшей мере, одно хроническое заболевание: гипертонию, сердечно-сосудистые проблемы или диабет. Медианный возраст скончавшихся мужчин составил 82 года, женщин – 86 лет. Количество летальных исходов, остававшееся стабильным в течение предыдущих недель, снова увеличивается, отмечается в докладе Минздрава.

Цель – сокращение числа госпитализаций

В четверг представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) провели брифинг и проинформировали о сложившейся эпидемиологической ситуации и новых решениях. Прежде всего, по выходным власти больше не будут публиковать статистику заболеваний и летальных исходов – санитарные бюллетени за субботу и воскресенье будут выходить по понедельникам.

Глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями Виржини Массере прокомментировала ужесточение санитарных правил в некоторых кантонах, например, в Женеве и Во. По ее словам, цель этих мер состоит в том, чтобы сократить количество госпитализированных пациентов и предотвратить перегрузку больничной инфраструктуры.

Что касается длительности карантина, то она пока останется прежней. Минздрав и рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 обсуждают вопрос сокращения карантина и условий, при которых это было бы возможно, а также оценивают последствия такого решения. Виржини Массере посоветовала принять все меры, чтобы избежать попадания в карантин, в частности, соблюдать дистанцию и носить маски. Добавим, что в настоящее время 2 258 заболевших соблюдают режим самоизоляции, а 6 455 контактировавших с ними лиц находятся в карантине. Кроме того, в карантин помещены 8 097 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

Власти в очередной раз призвали установить приложение для отслеживания контактов заболевших SwissCovid. «Количество случаев будет увеличиваться. Крайне важно усилить меры по сдерживанию. И приложение может в этом помочь», - отметил начальник отдела цифровых преобразований Санг-Иль Ким. В настоящее время SwissCovid скачали 2,3 млн человек, а 1,62 млн из них активно им пользуются. Разработчики обещают сделать приложение более интерактивным и привлекательным.

Богатые страны раскупили половину доз вакцины

Вакцины от нового коронавируса еще проходят клинические испытания, однако некоторые страны уже оставили предзаказы. Так, согласно докладу неправительственной организации Oxfam, богатые страны, представляющие 13% населения мира, уже закупили половину будущих доз вакцины. США, Великобритания, ЕС, Япония, Швейцария и другие государства подписали многочисленные контракты, гарантирующие поставку доз, если текущие стадии тестирования препаратов будут завершены успешно. Представители НПО критикуют подобный подход и считают, что доступ к жизненно важной для некоторых групп населения вакцине не должен зависеть от того, где человек живет и сколько денег есть в бюджете его страны.

Разбирательства вокруг «чудо-средства» от Covid-19

Швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic начала разбирательства после сообщений о том, что препарат на основе эхинацеи Echinaforce якобы эффективен против нового коронавируса. Swissmedic будет расследовать, проводилась ли запрещенная реклама продукта. В целом, в Швейцарии, как уточняет SRF, лекарственные средства могут рекламироваться только в рамках той сферы применения, для которой они получили соответствующее разрешение, а эффективность Echinaforce против Covid-19 не была доказана.

Сезон гриппа откладывается?

Завершим наш обзор хорошей новостью: судя по всему, меры, принятые для сдерживания распространения нового коронавируса, оказались эффективными и против гриппа. Согласно первым статистическим данным из южного полушария, в этом году распространенность этого заболевания была ниже обычного сезонного уровня. Одной из причин, объясняющих это явление, может быть принятие во всем мире барьерных мер против Covid-19, который передается практически таким же образом, как и грипп. Эксперты, впрочем, все равно рекомендуют своевременно пройти вакцинацию от гриппа.

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