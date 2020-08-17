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вторник, 18 августа 2020 года   

Женева ужесточает санитарные правила

17.08.2020 - 16:35

Фото: Pixabay

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в Женеве с середины июля, совет кантона принял дополнительные меры борьбы с Covid-19. Новые правила вступают в силу завтра, 18 августа, и будут действовать как минимум до 30 сентября.

В настоящее время в общественных мероприятиях, которые могут быть организованы при наличии плана защиты и с разрешения кантона или коммуны, могут участвовать до тысячи человек. Совет кантона принял решение о снижении количества участников в секторах или подгруппах с 300 до 100 человек. Эта мера позволит отследить контакты в случае заболевания. При невозможности соблюдения полутораметровой дистанции и/или ношения масок, организаторы должны собирать контактные данные.

Частные мероприятия с участием более ста человек (но не более тысячи) запрещены, за исключением случаев, когда организаторы могут гарантировать строгое соблюдение полутораметровой дистанции между людьми или ношение масок в течение всего мероприятия.

Кроме того, организаторы всех частных мероприятий, независимо от количества их участников, должны запретить доступ больным людям или людям с симптомами; принимать защитные меры в отношении особо уязвимых лиц; проинформировать участников о санитарных правилах Минздрава (OFSP); регистрировать личные данные участников (фамилию, имя, место жительства и номер мобильного телефона, по которому можно незамедлительно связаться с человеком); информировать гостей о том, что их данные могут быть использованы для отслеживания контактов.

С 18 августа регистрация контактной информации станет обязательной в ресторанах: рестораторы должны будут записывать по одному контакту на каждый стол и/или группу гостей.

Ночные клубы, дискотеки, танцевальные залы, кабаре и другие подобные заведения будут закрыты до 10 сентября.

По данным кантонального врача Женевы, за последние семь дней новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 219 человек. Режим самоизоляции в кантоне соблюдают около 850 человек. 2850 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания новым коронавирусом, были помещены в карантин. Подробную информацию можно найти на сайте кантона Женева.

О том, какие санитарные нормы предусмотрены в учебных заведениях Конфедерации, читайте в нашей статье.

 

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