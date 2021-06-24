Несмотря на опасения некоторых экспертов, предыдущие этапы снятия ограничений не оказали негативного влияния на развитие эпидемии Covid-19 в Швейцарии. Число новых случаев заболевания и госпитализаций продолжает сокращаться, а к концу июня примерно половина взрослого населения будет полностью вакцинирована. Учитывая благоприятную ситуацию, с 26 июня Федеральный совет решил пойти на более «щедрые» послабления, чем было предложено в ходе консультаций. Власти, впрочем, напоминают, что следует соблюдать осторожность, поскольку с начала июня Швейцария находится в так называемой «фазе стабилизации», т.е. еще не все желающие смогли пройти полную вакцинацию.

Большая гибкость, чем ожидалось

Прежде всего, удаленная работа больше не является обязательной, но рекомендуется, причем регулярное тестирование для этого не требуется. Также возобновляется очное обучение в университетах и учреждениях дополнительного образования.

В ресторанах количество людей за каждым столом больше не ограничено. Обязательство сидеть на своих местах сохраняется, как и необходимость следить за соблюдением расстояния между группами клиентов. Регистрация контактных данных по-прежнему необходима, но только для одного человека в группе. Маски также необходимо надевать, когда вы не сидите за столом. На террасах отменены требования регистрировать данные клиентов и сидеть во время употребления еды и напитков, но по-прежнему нужно соблюдать дистанцию.

Ограничения пропускной способности в помещениях сняты. Это значит, что магазины, спортивные и развлекательные центры снова могут работать на полную мощность. Аквапарки также могут открыть свои двери.

Дискотеки и танцевальные залы снова могут принимать посетителей при наличии Covid-сертификата. Федеральный совет отказался от планируемого ранее ограничения в 250 человек и требования регистрировать данные гостей. Ношение маски больше не обязательно, как и для всех мест, доступ в которые имеют только лица с сертификатом.

Где больше не нужно носить маски?

Нет необходимости носить маску на открытых площадках общедоступных объектов, в развлекательных заведениях и ресторанах. При этом открытыми считаются все помещения с большими проемами как минимум с двух сторон, такие как платформы, включая подземные, остановки, подземные переходы. Подземные железнодорожные сооружения, например, Tiefbahnhof в Цюрихе, считаются закрытыми помещениями.

Также отменяется обязанность носить маску на рабочем месте. Работодатели обязаны защищать своих сотрудников и могут решать, где и когда необходимо носить маски. В старших классах школы ношение маски больше не является обязательным.

Мероприятия: с сертификатом и без

Начиная с 26 июня, нет никаких ограничений на проведение мероприятий для участников с Covid-сертификатом. Однако организаторы должны разработать план защиты. Кроме того, любое мероприятие с участием более тысячи человек должно быть разрешено кантоном.

Для мероприятий, гости которого не обязаны предоставлять Covid-сертификат, будут действовать следующие правила. Если публика сидит, то на мероприятии может присутствовать не более 1000 человек, независимо от того, проводится оно в помещении или на открытом воздухе. Если люди стоят или могут передвигаться, то максимальное допустимое количество человек ограничено 250 гостями в помещении и 500 человек на открытом воздухе. Могут быть заняты две трети мест, как внутри, так и снаружи. Внутри, ношение масок обязательно, употребление напитков разрешено только в специально отведенных для этого зонах: сидя и при условии, что данные участников будут записаны. На свежем воздухе ношение маски не является обязательным. Мероприятия и концерты, на которых гости могут танцевать, запрещены. Отменяется запрет на проведение ярмарок с участием менее 1 000 человек в закрытых помещениях.

Что касается частных встреч, то на них могут присутствовать не более 30 человек в помещении и не более 50 человек снаружи.

Больше нет ограничений для занятий спортивными или культурными видами деятельностью на открытом воздухе.

Срок действия вакцин увеличен до 12 месяцев

Федеральный совет продлил срок защиты для разрешенных в Швейцарии мРНК-вакцин до одного года, как это было рекомендовано Федеральной комиссией по вакцинации. Это означает, что полностью вакцинированные лица освобождаются на этот срок от карантина после контакта с заболевшим или после возвращения из региона риска. Перенесшие инфекцию лица освобождаются от карантина на 6 месяцев. Кроме того, срок действия быстрых тестов на антиген увеличен с 24 до 48 часов.

Самотесты теперь можно приобрести в аптеках и торговых точках. Пять бесплатных самотестов можно получить только в аптеке и только тем, кто не прошел вакцинацию или не перенес инфекцию.

Правила въезда в Швейцарию

Для лиц, въезжающих в Швейцарию из Шенгенской зоны, отменено требование о карантине. Тест требуется только для авиапутешественников, которые не были вакцинированы или не переболели. Швейцария также ослабляет ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые могут доказать, что они прошли вакцинацию. Вновь возможен въезд граждан, например, США, Албании или Сербии, отмечается в правительственном коммюнике. Наша Газета обратилась в Государственный секретариат по миграции (SEM) с просьбой прояснить, касаются ли новые послабления граждан стран СНГ. Мы опубликуем информацию, как только получим ответ на наш запрос.

Список регионов риска, который составляет федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG), будет содержать только те страны, в которых циркулируют варианты, представляющие опасность для Швейцарии. При этом те, кто не вакцинирован или не переболел, должны предоставить отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген и быть помещены в карантин сразу после прибытия из этих регионов в Швейцарию. А вакцинированные или перенесшие инфекцию не обязаны соблюдать карантин и сдавать тест, даже если они прибывают из страны, где преобладает вариант Delta, например, из Индии или Великобритании. Вакцины, используемые в Швейцарии, обеспечивают очень высокую, хотя и несколько сниженную, защиту от этой мутации.

Добавим, что начался процесс признания швейцарского сертификата со стороны ЕС. В течение переходного этапа, который продлится шесть недель с 1 июля, можно предположить, что в зоне ЕС/ЕАСТ будут приниматься и другие справки. Поэтому перед поездкой стоит выяснить требования, действующие в различных странах.