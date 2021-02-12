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пятница, 12 февраля 2021 года   

Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»|Covid-19: nouvelles régions dans la liste des zones à risque

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 02. 2021.

Страны и регионы, по возвращении из которых нужно соблюдать карантин. Фото: Covid19.admin.ch

22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.

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La liste des zones depuis lesquelles l’entrée en Suisse est soumise à une quarantaine entrera en vigueur le 22 février. Diverses régions de France, d’Italie et d’Allemagne en font partie.

Недовольство жителей Швейцарии действующими мерами растет. Онлайн-петиция, призывающая к снятию ограничений, собрала более 220 000 подписей (по состоянию на 12 февраля, 9.00). Авторы петиции требуют, среди прочего, возобновления работы магазинов, ресторанов и мест отдыха. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Париж – в «красной зоне»

С 22 февраля в перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин, включены Албания, Бахрейн, Колумбия, ОАЭ, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сейшелы, Сербия. Кроме того, в списке фигурируют некоторые регионы граничащих с Конфедерацией государств, включая немецкие федеральные земли Бранденбург и Саксония-Анхальт, итальянские области Марке, Пулия и Умбрия, а также французские области Центр–Долина Луары, О-де-Франс, Иль-де-Франс, Нормандия, Новая Аквитания, Окситания и Пеи-де-ла-Луар. Все территории можно найти на сайте bag.admin.ch.

Лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Длительность карантина может сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным.

Отрицательный результат теста на Covid-19 и прививка не отменяют обязательного карантина. Категории лиц, освобожденных от карантина, перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. В настоящее время в карантине находятся 3369 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

«Бразильский» вариант коронавируса обнаружен в Женеве

Согласно санитарному бюллетеню от 11 февраля, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне власти зафиксировали 1356 инфекций, 66 госпитализаций и 22 летальных исхода. Несмотря на то, что общее число инфекций снижается, количество заражений новыми штаммами за неделю выросло на 63%. К настоящему моменту выявлены 5311 случаев заражения мутациями SARS-CoV-2, при этом в 2064 пробах был обнаружен «британский» вариант, а в 83 – «южноафриканский». 3161 образец не может быть однозначно отнесен к одному из вариантов. «Бразильская» мутация подтверждена в Цюрихе (один случай) и Женеве (два случая).

ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca

Разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом вакцина AstraZeneca уже используется в ЕС, Великобритании и многих других странах, но пока не в Швейцарии. Группа экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на днях заявила, что преимущества вакцины перевешивают риски, и рекомендовала препарат, в том числе для людей в возрасте 65 лет и старше. Интервал между инъекциями должен составлять примерно 8-12 недель.

Недавнее исследование показало, что вакцина не так эффективно защищает от мягкого и тяжелого течения Covid-19 при заражении мутацией из ЮАР, сообщает SRF. Компания планирует осенью выпустить следующее поколение вакцины, которая должна обеспечить еще лучшую защиту от циркулирующих вариантов вируса. Клинические испытания должны начаться весной, а массовое производство – через шесть-девять месяцев. Добавим, что за прошлый год компания удвоила чистую прибыль, которая выросла до 3,2 млрд долларов. Кроме того, продажи выросли на 9% до 26,6 млрд долларов, что обусловлено появлением новых лекарств и высоким спросом на продукцию против заболеваний, вызванных вирусом. AstraZeneca прогнозирует рост продаж на 1-4% и увеличение прибыли в следующем году, но эти прогнозы не включают в себя продажи вакцины.

Тем временем количество вакцинаций от Covid-19 в Швейцарии растет. Прививки против коронавируса сделали уже около 500 000 человек, 50 000 из которых получили обе инъекции.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

Двойные антитела для борьбы с Covid-19

В клиническом арсенале для борьбы с SARS-Cov-2 доминирующее место занимают вакцины. Но открываются и новые терапевтические перспективы, например, лечение на основе моноклональных антител, полученных с помощью биотехнологий. В настоящее время два американских производителя предлагают терапии на этой основе: Regeneron и Eli Lilly. Собственное решение придумали и в Швейцарии. Научно-исследовательский институт биомедицины в Беллинцоне разработал двойные антитела нового поколения, способные защитить не только от Covid-19, но и от его разновидностей, сообщает RTS. Молекула состоит не из одного, а из двух антител, взятых у выздоровевших доноров. Лабораторные испытания показывают, что двойные антитела работают против нового коронавируса, а также трех его мутаций. В настоящее время завершена доклиническая фаза исследований.

Кроме того, цюрихская биотехнологическая лаборатория Molecular Partners также разрабатывает перспективные способы лечения и профилактики Covid-19. Так, противовирусный препарат ensovibep (MP0420) вступил в I фазу клинических испытаний осенью 2020 года, а результаты ожидаются к концу этого квартала. По предварительным данным, средство имеет очень высокую эффективность на всех протестированных вирусных вариантах и мутациях.

 

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