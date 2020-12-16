Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 12. 2020.
На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.|
Lors du traditionnel point de presse sur la situation épidémiologique en Suisse, des experts de la Confédération ont appelé a prendre des mesures plus restrictives afin d’éviter un possible doublement des nouveaux cas.
Около сотни летальных исходов ежедневно, рост числа заболевших, эмоциональное выгорание медицинского персонала и продолжающееся давление на систему здравоохранения – на фоне нестабильной санитарной обстановки в Швейцарии в последние дни все громче становятся слышны голоса специалистов, требующих ввести новые ограничения.
Снова более 100 скончавшихся за 24 часа
4271 инфекция, 187 госпитализаций и 103 летальных исхода за сутки – эпидемия в Швейцарии, кажется, не сбавляет обороты. «Лучшее, на что можно надеяться, это стагнация показателей на высоком уровне», - прокомментировал сложившуюся обстановку начальник отдела кризисного отдела федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, выступая на состоявшейся во вторник пресс-конференции. Примечательно, что распределение случаев заболевания происходит неравномерно по всей стране. В настоящее время низкий уровень заболеваемости наблюдается во франкоязычных кантонах, а более высокие показатели зафиксированы на северо-востоке Швейцарии и в Тичино.
В целом, выступление Матиса нельзя назвать оптимистичным. Так, он прямо признал, что статистика свидетельствует о «провале скоординированной стратегии Конфедерации и кантонов, направленной в преддверии Рождества на достижение быстрого и устойчивого сокращения числа инфекций». По его словам, сегодня «мы не знаем, стоит ли говорить о продолжении второй волны, о ее усилении или о приходе третьей волны». По сравнению с другими странами Швейцария также не выглядит образцовой ученицей.
Матис в очередной раз призвал всех и каждого соблюдать правила гигиены, носить маски, сохранять дистанцию и делать тест при малейших симптомах. По его словам, решающее значение имеет сокращение личных контактов, так как «с научной точки зрения, вирус распространяется в частной обстановке».
R-значение снова растет
«Слишком много людей умирает из-за вируса. Сотрудники работают на пределе своих возможностей уже несколько месяцев. Мы не видим никаких улучшений в ближайшем будущем. Сейчас время действовать, и каждый день имеет значение», - заявил в свою очередь глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, добавив, что праздничные дни и холодное время года представляют собой дополнительные факторы риска. По его словам, индекс репродукции вируса (R) должен быть снижен как минимум до 0,8, но он только возрастает. Акерманн сказал, что принятых в прошлую пятницу мер недостаточно, и призвал ввести более строгие ограничения на национальном уровне - подобно тем, которые действовали весной. Если бы он, например, был политиком, то рассматривал бы вопрос о закрытии ресторанов и магазинов, а также о переходе на удаленную работу.
Число коек в отделениях интенсивной терапии уменьшается
За последние пять дней увеличилась заполняемость мест в специализированных больничных отделениях, заявил во вторник делегат Федерального совета по вопросам координированной санитарной службы Андреас Штеттбахер. По данным на 15 декабря, заняты 75% коек в отделении неотложной помощи и 78% коек в интенсивной терапии, таким образом, в Швейцарии остаются свободными 25% и 22% мест соответственно. 57% пациентов интенсивной терапии больны Covid-19, а в отделении неотложной помощи – 14%. В десяти кантонах, включая Женеву, Вале и Во, все сертифицированные койки для интенсивной терапии заняты. Некоторые регионы все чаще вынуждены переводить пациентов в госпитали других кантонов. Хотя на национальном уровне существует резерв коек, «мы близки к пределам в больницах», отметил Штеттбахер.
Новые правила в разных кантонах
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