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среда, 16 декабря 2020 года   

Covid-19: карантин неизбежен?|Covid-19: le reconfinement est-il inévitable?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 12. 2020.

Количество новых случаев на 100 000 жителей. Скриншот трансляции брифинга от 15 декабря

На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.

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Lors du traditionnel point de presse sur la situation épidémiologique en Suisse, des experts de la Confédération ont appelé a prendre des mesures plus restrictives afin d’éviter un possible doublement des nouveaux cas.

Около сотни летальных исходов ежедневно, рост числа заболевших, эмоциональное выгорание медицинского персонала и продолжающееся давление на систему здравоохранения – на фоне нестабильной санитарной обстановки в Швейцарии в последние дни все громче становятся слышны голоса специалистов, требующих ввести новые ограничения.

Снова более 100 скончавшихся за 24 часа

4271 инфекция, 187 госпитализаций и 103 летальных исхода за сутки – эпидемия в Швейцарии, кажется, не сбавляет обороты. «Лучшее, на что можно надеяться, это стагнация показателей на высоком уровне», - прокомментировал сложившуюся обстановку начальник отдела кризисного отдела федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, выступая на состоявшейся во вторник пресс-конференции. Примечательно, что распределение случаев заболевания происходит неравномерно по всей стране. В настоящее время низкий уровень заболеваемости наблюдается во франкоязычных кантонах, а более высокие показатели зафиксированы на северо-востоке Швейцарии и в Тичино.

В целом, выступление Матиса нельзя назвать оптимистичным. Так, он прямо признал, что статистика свидетельствует о «провале скоординированной стратегии Конфедерации и кантонов, направленной в преддверии Рождества на достижение быстрого и устойчивого сокращения числа инфекций». По его словам, сегодня «мы не знаем, стоит ли говорить о продолжении второй волны, о ее усилении или о приходе третьей волны». По сравнению с другими странами Швейцария также не выглядит образцовой ученицей.

Матис в очередной раз призвал всех и каждого соблюдать правила гигиены, носить маски, сохранять дистанцию и делать тест при малейших симптомах. По его словам, решающее значение имеет сокращение личных контактов, так как «с научной точки зрения, вирус распространяется в частной обстановке».

R-значение снова растет

«Слишком много людей умирает из-за вируса. Сотрудники работают на пределе своих возможностей уже несколько месяцев. Мы не видим никаких улучшений в ближайшем будущем. Сейчас время действовать, и каждый день имеет значение», - заявил в свою очередь глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, добавив, что праздничные дни и холодное время года представляют собой дополнительные факторы риска. По его словам, индекс репродукции вируса (R) должен быть снижен как минимум до 0,8, но он только возрастает. Акерманн сказал, что принятых в прошлую пятницу мер недостаточно, и призвал ввести более строгие ограничения на национальном уровне - подобно тем, которые действовали весной. Если бы он, например, был политиком, то рассматривал бы вопрос о закрытии ресторанов и магазинов, а также о переходе на удаленную работу.

Число коек в отделениях интенсивной терапии уменьшается

За последние пять дней увеличилась заполняемость мест в специализированных больничных отделениях, заявил во вторник делегат Федерального совета по вопросам координированной санитарной службы Андреас Штеттбахер. По данным на 15 декабря, заняты 75% коек в отделении неотложной помощи и 78% коек в интенсивной терапии, таким образом, в Швейцарии остаются свободными 25% и 22% мест соответственно. 57% пациентов интенсивной терапии больны Covid-19, а в отделении неотложной помощи – 14%. В десяти кантонах, включая Женеву, Вале и Во, все сертифицированные койки для интенсивной терапии заняты. Некоторые регионы все чаще вынуждены переводить пациентов в госпитали других кантонов. Хотя на национальном уровне существует резерв коек, «мы близки к пределам в больницах», отметил Штеттбахер.

Новые правила в разных кантонах

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Напомним, что вопрос ужесточения противоэпидемических мер будет рассматриваться Федеральным советом в эту пятницу. Не дожидаясь общенационального решения, некоторые кантоны уже начинают действовать. Так, в Базеле рестораны, бары и кафе будут оставаться закрытыми до 22 января, а в Граубюндене – до 22 декабря. Шаффхаузен в пятницу закрывает детские сады, начальные школы, средние школы I и II ступеней, профессиональные и кантональные школы, причем власти рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения во всех школах на период с 4 по 15 января. В кантоне Юра предпочли подождать решения Берна. «Было бы неразумно пересматривать некоторые меры, ведь существует риск того, что они снова будут изменены через два-три дня», - подчеркивается в кантональном коммюнике.

 

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