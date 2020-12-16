Около сотни летальных исходов ежедневно, рост числа заболевших, эмоциональное выгорание медицинского персонала и продолжающееся давление на систему здравоохранения – на фоне нестабильной санитарной обстановки в Швейцарии в последние дни все громче становятся слышны голоса специалистов, требующих ввести новые ограничения.

Снова более 100 скончавшихся за 24 часа

4271 инфекция, 187 госпитализаций и 103 летальных исхода за сутки – эпидемия в Швейцарии, кажется, не сбавляет обороты. «Лучшее, на что можно надеяться, это стагнация показателей на высоком уровне», - прокомментировал сложившуюся обстановку начальник отдела кризисного отдела федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, выступая на состоявшейся во вторник пресс-конференции. Примечательно, что распределение случаев заболевания происходит неравномерно по всей стране. В настоящее время низкий уровень заболеваемости наблюдается во франкоязычных кантонах, а более высокие показатели зафиксированы на северо-востоке Швейцарии и в Тичино.

В целом, выступление Матиса нельзя назвать оптимистичным. Так, он прямо признал, что статистика свидетельствует о «провале скоординированной стратегии Конфедерации и кантонов, направленной в преддверии Рождества на достижение быстрого и устойчивого сокращения числа инфекций». По его словам, сегодня «мы не знаем, стоит ли говорить о продолжении второй волны, о ее усилении или о приходе третьей волны». По сравнению с другими странами Швейцария также не выглядит образцовой ученицей.

Матис в очередной раз призвал всех и каждого соблюдать правила гигиены, носить маски, сохранять дистанцию и делать тест при малейших симптомах. По его словам, решающее значение имеет сокращение личных контактов, так как «с научной точки зрения, вирус распространяется в частной обстановке».

R-значение снова растет

«Слишком много людей умирает из-за вируса. Сотрудники работают на пределе своих возможностей уже несколько месяцев. Мы не видим никаких улучшений в ближайшем будущем. Сейчас время действовать, и каждый день имеет значение», - заявил в свою очередь глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, добавив, что праздничные дни и холодное время года представляют собой дополнительные факторы риска. По его словам, индекс репродукции вируса (R) должен быть снижен как минимум до 0,8, но он только возрастает. Акерманн сказал, что принятых в прошлую пятницу мер недостаточно, и призвал ввести более строгие ограничения на национальном уровне - подобно тем, которые действовали весной. Если бы он, например, был политиком, то рассматривал бы вопрос о закрытии ресторанов и магазинов, а также о переходе на удаленную работу.

Число коек в отделениях интенсивной терапии уменьшается

За последние пять дней увеличилась заполняемость мест в специализированных больничных отделениях, заявил во вторник делегат Федерального совета по вопросам координированной санитарной службы Андреас Штеттбахер. По данным на 15 декабря, заняты 75% коек в отделении неотложной помощи и 78% коек в интенсивной терапии, таким образом, в Швейцарии остаются свободными 25% и 22% мест соответственно. 57% пациентов интенсивной терапии больны Covid-19, а в отделении неотложной помощи – 14%. В десяти кантонах, включая Женеву, Вале и Во, все сертифицированные койки для интенсивной терапии заняты. Некоторые регионы все чаще вынуждены переводить пациентов в госпитали других кантонов. Хотя на национальном уровне существует резерв коек, «мы близки к пределам в больницах», отметил Штеттбахер.

Новые правила в разных кантонах

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье