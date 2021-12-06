Covid-19: Берн ужесточает меры

Если неделю назад власти оценивали эпидемиологическую ситуацию как критическую, то сейчас – как «очень критическую». Действительно, в последние дни отмечается резкий рост числа заражений. Помимо локальных вспышек, особенно в школах и в домах престарелых, вирус снова циркулирует среди населения. Вместе с этим вновь увеличилось число тяжелых случаев и, следовательно, возросла нагрузка на отделения интенсивной терапии. Так, в прошлый четверг сразу несколько профессиональных объединений, в том числе ассоциация медперсонала SBK, забили тревогу, призывая принять меры для предотвращения процедуры «сортировки» пациентов, когда врачам придется решать, кто и в каком объеме будет получать медицинскую помощь. Медики просят население ограничить контакты и соблюдать меры гигиены. Неблагоприятной выглядит ситуация в Швейцарии и с точки зрения других стран: Германия, например, включила Конфедерацию в «красную зону». На фоне происходящего Федеральный совет принял решение усилить меры борьбы с пандемией, а кантоны приступили к бустерной вакцинации.

Новые меры

С понедельника в Швейцарии нужно будет носить маску во всех общественных помещениях, в том числе там, где требуется предъявлять сертификат. Если ношение маски невозможно, то применяются заменяющие меры. В ресторанах, например, употреблять напитки и еду можно сидя, а участники тренировок или репетиций хора должны оставлять контактные данные. Обязанность предъявлять сертификат распространена на участников всех проводимых в закрытых помещениях мероприятий, включая любительские спортивные и культурные. Сертификат нужен и для посещения мероприятия на открытом воздухе с участием более 300 человек.

В целом, все учреждения, на которые распространяется требование о наличии сертификата, имеют теперь право допускать только вакцинированных и выздоровевших лиц. В обмен на это можно отказаться от ношения маски. Это правило, получившее название 2G (сокращение от немецкого «geimpft oder genesen», то есть «вакцинирован или переболел»), может быть применено ко всем мероприятиям в помещении или на улице. Другими словами, в некоторых случаях вход в клуб или спортзал для тех, кто просто сдал тест, может быть запрещен. Власти не исключают, что правило 2G теоретически может стать повсеместным, если эпидемию не удастся взять под контроль – об этом, в частности, рассказал президент Конфедерации Ги Пармелен в субботнем выпуске радио SRF.

Срок действия сертификатов на основе экспресс-тестов на антиген сокращен с 48 до 24 часов. Результаты ПЦР-исследования остаются действительными в течение 72 часов. Добавим, что в эти дни проходит зимняя парламентская сессия, в ходе которой Национальный совет принял решение вновь сделать тесты бесплатными. Совет кантонов еще должен высказать свое мнение. Ожидается, что окончательное голосование в парламенте по этому вопросу пройдет 17 декабря.

Для частных встреч действует «настоятельная рекомендация» по использованию сертификата, если вместе собираются более десяти человек. Другими словами, власти решили сохранить «мир в семье» и отказаться от требования ходить в гости с «санитарным паспортом».

После критики со стороны кантонов Федеральный совет решил не вводить обязательное тестирование в школах. Что касается рабочих мест, то власти настоятельно рекомендуют перейти на удаленную работу. Кроме того, все сотрудники должны носить маску в помещениях, где находится несколько человек. Ограничения будут действовать до 24 января.

Новые правила въезда

С субботы «карантинный список» упразднен, однако ограничения на въезд остаются в силе. Все прибывающие в Швейцарию должны заполнить въездную форму. Кроме того, всем лицам старше 16 лет, включая вакцинированных и переболевших, необходимо сдать ПЦР-анализ не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Между четвертым и седьмым днями после прибытия тест (ПЦР или на антиген) нужно провести снова, а результаты сообщить кантональным властям. Тесты оплачиваются самостоятельно. Фронтальерам сдавать тест и заполнять форму не нужно.

Невакцинированным гражданам третьих стран, желающим въехать в Шенгенскую зону из «стран или регионов риска», будет отказано во въезде в Швейцарию с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в полугодие) – за некоторыми исключениями. В первую очередь, запрет касается туризма и посещения родственников. Список «территорий риска» содержится в Приложении 1 к Постановлению 3 о Covid-19, которое регулярно обновляется в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии для стран Шенгенской зоны.

Бустерная вакцинация

Эксперты в сфере здравоохранения постоянно напоминают, что вакцинация остается лучшим способом облегчить нагрузку на больницы: у вакцинированных или выздоровевших пациентов заболевание обычно протекает в легкой форме. Кроме того, важно вовремя провести ревакцинацию, которая доступна сейчас абсолютно для всех людей старше 16 лет, хотя в одних кантонах процесс может идти быстрее, чем в других.

Согласно имеющимся данным, через шесть месяцев после полной вакцинации защита от тяжелых форм заболевания остается хорошей, но защита от легкого течения заболевания снижается. Целью введения дополнительной дозы вакцины является поддержание хорошего уровня защиты от Covid-19. Идея заключается в том, чтобы стимулировать иммунную систему для «запоминания» вируса. Многие эксперты настаивают на том, что не следует представлять прививку от ковида как вакцину, которая вводится двукратно. Для многих других вакцин, например, от гепатита В или клещевого энцефалита, график из трех доз является нормой: первые две дозы активируют иммунную систему, а третья – память. Заместительница главы рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Самия Херст, в частности, написала в своем Twitter, что совершенно неудивительно, что эта вакцина требует трех доз. «Мы должны были сказать об этом с самого начала, потому что это было вполне предсказуемо», - подчеркнула она.

В Швейцарии ревакцинацию можно проводить не ранее чем через полгода после второй дозы, однако в других странах этот срок отличается: во Франции он составляет пять месяцев, в то время как ЕС рекомендует вводить бустер в течение максимум девяти месяцев после полной вакцинации, уточняет RTS.

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic одобрил две мРНК-вакцины для бустерной вакцинации: Pfizer для людей старше 16 лет и Moderna для лиц старше 18 лет. Для бустера следует использовать ту же вакцину, которая была введена во время основной иммунизации. Если такой возможности нет, можно ввести другой мРНК-препарат. Если базовая иммунизация проводилась двумя разными мРНК-вакцинами, то для ревакцинации подходят обе. Для бустерной вакцинации лиц моложе 30 лет рекомендуется вакцина компании Pfizer, независимо от того, какая вакцина использовалась для основной иммунизации.

При использовании препарата Pfizer/BioNTech требуется та же дозировка, что и для основной иммунизации, т.е. 0,3 мл. Для Moderna требуется половина дозы, т.е. 0,25 мл. После третьей дозы наблюдаются побочные эффекты того же типа и интенсивности, что и после второй. После ревакцинации сертификат действителен еще в течение двенадцати месяцев.