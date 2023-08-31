Что нужно знать о новых вариантах коронавируса? |Que faut-il savoir sur les nouvelles variantes du coronavirus?

Новые мутации вируса хоть и не представляют серьезной опасности, но при заражении ими вы все еще рискуете провести несколько малоприятных дней, страдая от повышенной температуры и непрекращающегося кашля.