В прошлый четверг противники антикоронавирусных ограничений устроили в Берне очередную (ставшую уже традиционной) демонстрацию. Вооружившись плакатами и крупными колокольчиками, подобными тем, которые можно увидеть на шее у альпийских коров, они устроили такой невообразимый шум, что их было слышно далеко за пределами старого города. Заседающие в Федеральном дворце министры, впрочем, остались глухи к требованиям протестующих и все-таки решили сделать тесты платными.

Вакцинируйтесь или платите за тест

До настоящего времени анализы для получения сертификата были бесплатными для всех групп населения. Федеральный совет несколько недель назад объявил, что это изменится, и большинство кантонов поддержали намерения правительства. До 10 октября тесты по-прежнему будут бесплатными для всех, но после этой даты расходы уже не будут покрываться Конфедерацией. Исключение будет сделано для детей до 16 лет и тех, кто не может привиться по медицинским показаниям. Тесты для людей с симптомами заболевания также остаются бесплатными. Кроме того, до конца ноября 2021 года Берн будет оплачивать экспресс-тесты на антигены и групповые ПЦР-тесты на основе слюны для людей, которые сделали первую прививку, но еще не имеют сертификата.

Приведи друга – получи 50 франков

Ситуация с вакцинацией в Швейцарии сложилась парадоксальная. Если в скандинавских странах доля привитых настолько высока, что власти отменяют все ограничения, то в Конфедерации вакцину получили только 58,5% человек – это один из самых низких показателей в Европе. Согласно текущим оценкам, уровень вакцинации людей старше 65 лет должен составлять около 90-95%, чтобы ограничительные меры были отменены, а на сегодняшний день 88,5% человек получили первую дозу вакцины. Для людей в возрасте от 18 до 65 лет доля привитых должна составлять около 80%, а пока – около 71%. «Два миллиона человек в Швейцарии не имеют иммунитета. Это слишком много, чтобы предотвратить новую волну заражения. Это также слишком много, чтобы отменить меры», - заявил министр здравоохранения Ален Берсе на пресс-конференции в пятницу, добавив, что вакцинация – лучший выход из санитарного кризиса.

Но как же убедить людей сделать прививку, если они этого не хотят? Прежде всего, власти предлагают провести национальную неделю вакцинации, в рамках которой больше людей должны быть проинформированы об эффективности, безопасности, побочных эффектах, рисках и вариантах прививок. Помимо прочего, информационные мероприятия планируются кантонами, муниципалитетами, ассоциациями, церквями и т.д. Также будет работать горячая линия по вопросам вакцинации. Остается неясным, почему это не было сделано ранее.

Далее планируется развернуть 170 дополнительных автобусов, которые будут размещены на площадях, перед университетами, торговыми центрами или стадионами и в которых сделать прививку можно будет быстро и без записи. Кроме того, по всей Швейцарии 1700 человек будут вместе с медицинскими работниками проводить консультации по вопросам вакцинации: по телефону, через социальные сети или лично.

И, наконец, самое неожиданное: каждый, кто убедит друга, соседа, коллегу по работе или члена семьи сделать прививку, получит ваучер на сумму 50 франков. Кантоны сами решают, где будут действительны ваучеры, например, в кинотеатре или ресторане. «Это нетрадиционная идея для Швейцарии, это правда», - согласился Ален Берсе, пояснив, что поощрение непосредственно вакцинированных не было сочтено Федеральным советом хорошей идеей. Люди, получающие ваучер, не обязаны сами проходить вакцинацию, но власти предполагают, что именно те, кто уже привился, смогут убедить других. Видимо, отчаявшись из-за того, что часть населения не прислушивается к мнению эпидемиологов, вирусологов и врачей, которые постоянно твердят о пользе вакцинации, власти решили пойти другим путем и подумали, что, возможно, сомневающиеся скорее поверят опыту друзей и родных, чем словам экспертов из телевизора.

Стоимость кампании составит максимум 150 миллионов франков, а каждую неделю на тесты тратится 50 миллионов. И хотя эти тесты доказывают, инфицирован человек или нет, они не помогают покончить с пандемией. Экономические и медицинские преимущества также неоспоримы: в среднем 100 прививок предотвращают одну госпитализацию, а 250 прививок предотвращают одно попадание в отделение интенсивной терапии. Можно сэкономить и на других расходах: повышение уровня вакцинации сведет на нет некоторые или все текущие меры. Это будет особенно полезно для затронутых секторов экономики, таких как ресторанный и гостиничный бизнес, фитнес-центры и индустрия развлечений. Консультации по этим предложениям открыты до 6-го, а Федеральный совет примет свое решение 13 октября.

Эпидемия идет на спад

Согласно еженедельному докладу Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), эпидемиологическая ситуация в Швейцарии улучшается. На 38-й календарной неделе было зарегистрировано 9 340 лабораторно подтвержденных случаев заболевания по сравнению с 12 741 неделей ранее, что представляет собой снижение на 27%. Больше всего пострадала возрастная группа 10-19 лет, меньше всего – люди старше 50 лет.

Частота заболеваемости в среднем по стране составила 108 случаев на 100 000 жителей. Самый низкий показатель зарегистрирован в Тичино (40), а самый высокий – в кантоне Ури (330). За исключением Ури, уровень заболеваемости везде снизился более чем на 10%, причем в четырех кантонах сокращение доли заболевших составило более 40%.

За отчетную неделю в больницы поступили 227 пациентов с коронавирусом по сравнению с 272 заболевшими на предыдущей неделе. Средний возраст госпитализированных составил 64 года. В отделения интенсивной терапии было госпитализировано на 14% меньше пациентов с Covid-19.

С другой стороны, количество летальных исходов несколько увеличилось: за рассматриваемый период скончались 37 человек по сравнению с 33 неделей ранее. Средний возраст скончавшихся составил 81 год.

Эксперты, впрочем, отмечают, что ситуация в отделениях интенсивной терапии остается напряженной. Учитывая большое количество не имеющих иммунитета людей и высокую заразность варианта Delta, риск новой волны в прохладные осенние и зимние месяцы остается высоким, что может стать тяжелым бременем для больниц.