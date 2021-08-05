Между Швейцарским альпийским клубом, Швейцарским объединением профсоюзов (USS/SGB), Радикально-демократической партией, Швейцарской футбольной ассоциацией и Федерацией протестантских церквей Швейцарии есть нечто общее. Все они были основаны ... в буфете железнодорожного вокзала Ольтена.

Это в полном смысле этого слова исторический буфет принял первых клиентов в 1856 году, сегодня им управляет крупная международная компания. Буфет - идеальное место для проведения мероприятий общенационального значения, так как Ольтен (кантон Золотурн) – один из главных железнодорожных узлов Швейцарии, до которого можно быстро добраться из крупнейших городов страны. В XIX веке имело значение и то обстоятельство, что индустриализация началась в первую очередь в немецкоязычной части альпийской республики, поэтому и город был выбран в одном из кантонов, говорящих на языке Гете (точнее, на местном его варианте). Отчасти такой ход событий объясняет и то, что почти все 27 президентов USS/SGB были из немецкоязычной Швейцарии, список включает только двух выходцев из Тичино и двух – из Романдии.

Интересно, что первый крупный съезд рабочих страны прошел в Ольтене 1 октября 1973 года. По итогам этого съезда через несколько лет было создано Швейцарское объединение профсоюзов.

Не все знают, что Берн стал столицей только в 1848 году, когда была создана современная Швейцария. Чтобы объяснить это, нужно вспомнить, что в конце XVIII века Швейцарии еще не существовало как государства, самоуправляемые кантоны были объединены лишь свободным военным союзом, также они управляли подчиненными территориями, такими как Во. В 1798 году старая Конфедерация исчезла с вторжением французских войск, а на ее месте по воле интервентов возникло централизованное государство. Так родилась Гельветическая республика.

Новая администрация разместилась в особняке в Аарау и этот город стал первой столицей страны. Впрочем, через полгода власти переехали в Люцерн, так как в Аарау, с населением менее 2,5 тыс. человек, им было тесно. Зачем же было выбирать этот городок? Потому что именно в нем в последний раз прошел съезд депутатов швейцарских кантонов.

Вскоре после этого события буржуазия подняла восстание против Берна, но успеха не добилась, а через несколько месяцев вторжение французских войск ознаменовало исчезновение старой Конфедерации. Для французов выбор Аарау стал способом посмеяться над Берном, унизить тех, кто совсем недавно обладал большой властью. Добавим, что до прихода французов депутаты швейцарских кантонов общались на съезде только по-немецки, но после создания централизованного государства другие местные языки стали приобретать все большее значение.

Парадеплац – небольшая площадь в центре Цюриха, но одного ее названия достаточно, чтобы напомнить о швейцарском банковском секторе. До XIX века здесь находился рынок крупного рогатого скота, а сегодня расположены штаб-квартиры двух крупнейших банков страны, UBS и Credit Suisse. Недалеко расположена Швейцарская фондовая биржа и ряд других финансовых учреждений.

Несмотря на свои небольшие размеры, Парадеплац имеет огромное значение в жизни Цюриха и всей страны, что гармонично сочетается со скромными размерами Швейцарии и одновременно важной ролью, которую она играет на международной арене. С Парадеплац также связано немало легенд. Говорят, что под этой площадью находится склад золотых слитков, однако эксперты относятся к таким утверждениям скептически, отмечая, что это, пожалуй, последний секрет швейцарского финансового центра.

Наконец – луг Рютли (Грютли), где почти воедино слились мифология и национальный дух швейцарцев. Это место не поражает своими размерами, но отсюда открывается красивый вид на Фирвальдштетское озеро. Впрочем, вряд ли представители кантонов Ури, Швиц и Унтервальден учитывали вид на озеро, когда, по легенде, в августе 1291 года заключили союз и фактически основали Конфедерацию. Рютли важен не только тем, что с ним связана эта история, но и сравнительно недавними событиями, у которых есть документальные подтверждения: именно здесь 25 июля 1940 года главнокомандующий швейцарской армией в годы Второй мировой войны Анри Гизан в присутствии пятисот офицеров предал гласности оборонительный план своей страны в рамках так называемого «Рютлийского рапорта». Здесь побывали главы нескольких государств, в том числе королева Великобритании и последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел.

По словам историков, легенду об основании Конфедерации стали активно использовать в конце XIX века, когда стране требовались места, помогающие сплотить нацию. В 1859 году Ассоциация защиты общественных интересов (SSUP/SGG) купила этот луг, чтобы помешать строительству отеля, а год спустя подарила его Конфедерации как «неотъемлемую национальную собственность». Это важное событие в том понимании, что о сохранении столь символичного места в первую очередь позаботилась SSUP/SGG, а не политики, которые «подключились» позднее. Сегодня Рютли не теряет своего значения в жизни страны, являясь как местом споров, так и важных событий. 1 августа 2000 года визит федерального советника Каспара Филлигера на луг Грютли был сорван собранием правых экстремистов. В ответ на его речь, в которой он, в частности, коснулся отношений с Европейским союзом, экстремисты скандировали националистические лозунги. В этом году по случаю 50-летия получения швейцарками права голоса на Рютли была основана организация Grütli des femmes.