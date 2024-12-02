Автор: Надежда Сикорская, Берн, 02.12.2024.
Уточним: речь идет не лишь бы о какой печени, а о гусиной, и судьбу ее мы будем решать всем нашим швейцарским миром. То есть на референдуме.|
En 2025, les Suisses diront s’ils veulent interdire l’importation de foie gras dans le pays. Un sujet aussi délicieux que sensible.
Согласитесь, трудно представить себе рождественско-новогодний стол без фуа-гра в самых разных ее инкарнациях. Однако кому-то присутствие деликатеса на торжестве представляется чумой во время пира.
Швейцарское гражданство за пять лет?Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.
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