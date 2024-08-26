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понедельник, 26 августа 2024 года   

Женевские конвенции без России или Россия без них? |Conventions de Genève sans la Russie ou la Russie sans Conventions ?

Автор: , Женева, .

Оригинал Первой Женевской конвенции с подписями и печатями, установившей гуманные правила ведения войны. Kevin Quinn, Ohio, US. Flickr,

25 и 26 августа все страны-члены Совета Безопасности ООН находятся в гостях у Женевы по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций. Все, кроме одной.

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Tous les États membres du Conseil de sécurité de l’ONU se trouvent, les 25 et 26 août, à Genève à l’occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève. Tous, sauf un.

Будучи непостоянным членом Совета Безопасности в 2023 и 2024 годах, Швейцария взяла на себя инициативу приветствовать девять других непостоянных и пять постоянных членов (США, Китай, Россия, Франция и Великобритания) этого важнейшего органа ООН в столице прав человека – Женеве. Для Берна это возможность «подтвердить ключевую роль международного гуманитарного права в более чем 100 конфликтах, происходящих по всему миру», - говорится в пресс-релизе МИД Швейцарии. Не секрет, что именно главенство международного права декларируется как один из приоритетов внешней политики страны.

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международные организации в Швейцарии
женевские конвенции
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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