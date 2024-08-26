Женевские конвенции без России или Россия без них? |Conventions de Genève sans la Russie ou la Russie sans Conventions ?

Будучи непостоянным членом Совета Безопасности в 2023 и 2024 годах, Швейцария взяла на себя инициативу приветствовать девять других непостоянных и пять постоянных членов (США, Китай, Россия, Франция и Великобритания) этого важнейшего органа ООН в столице прав человека – Женеве. Для Берна это возможность «подтвердить ключевую роль международного гуманитарного права в более чем 100 конфликтах, происходящих по всему миру», - говорится в пресс-релизе МИД Швейцарии. Не секрет, что именно главенство международного права декларируется как один из приоритетов внешней политики страны.



