Автор: Надежда Сикорская, Женева, 26.08.2024.
25 и 26 августа все страны-члены Совета Безопасности ООН находятся в гостях у Женевы по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций. Все, кроме одной.|
Tous les États membres du Conseil de sécurité de l’ONU se trouvent, les 25 et 26 août, à Genève à l’occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève. Tous, sauf un.
Будучи непостоянным членом Совета Безопасности в 2023 и 2024 годах, Швейцария взяла на себя инициативу приветствовать девять других непостоянных и пять постоянных членов (США, Китай, Россия, Франция и Великобритания) этого важнейшего органа ООН в столице прав человека – Женеве. Для Берна это возможность «подтвердить ключевую роль международного гуманитарного права в более чем 100 конфликтах, происходящих по всему миру», - говорится в пресс-релизе МИД Швейцарии. Не секрет, что именно главенство международного права декларируется как один из приоритетов внешней политики страны.
Мгновенные платежи в ШвейцарииС сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.
«Золотые» паспорта и визы теряют позолотуШвейцарский паспорт является четвертым по полезности документом, удостоверяющим личность в мире. Этот «комфорт» – часть большого бизнеса.
Швейцарцы стремятся стать домовладельцамиCогласно новому исследованию банка Raiffeisen, швейцарский рынок недвижимости преодолел шок от повышения процентных ставок, и спрос на жилье снова начал расти.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Добавить комментарий