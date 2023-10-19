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четверг, 19 октября 2023 года   

Запущена инициатива для усиления «суверенитета» Швейцарии |L'initiative pour renforcer la «souveraineté» de la Suisse est lancée

Автор: , Берн, .

Флаги Mass-Voll! перед Федеральным дворцом в Берне (DR)

За ней стоит движение Mass-Voll!, которое становится все более активным в немецкоязычной части страны.

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Elle émane du mouvement Mass-Voll!, qui devient de plus en plus plus active dans la partie alémanique du pays.

Mass-Voll! переводится на французский как «la coupe est pleine» или «ras-le-bol», что до русскоязычного читателя можно донести как в литературной форме – «чаша терпения переполнилась», так и более просто, но не менее доходчиво: «достали!», «хватит!», «довольно!». В общем, суть вам ясна. Движение это новейшее в швейцарской политической истории. Оно было учреждено в 2021 году уроженцем кантона Люцерн Николасом Римольди (род. 1995 г.), чей дедушка по материнской линии бежал из Венгрии после событий 1956 года. Не завершив курс обучения в Университете Люцерна, он занимался маркетингом в журнале Schweizer Monat, а в 2013 году вступил в Либерально-радикальную партию (PLR) Люцерна, из рядов которой вышел в сентябре 2021-го из-за того, что партия поддержала продление действия сертификата Covid-19. В знак протеста г-н Римольди и создал тогда движение Mass-Voll! – именно так, с восклицательным знакомпозиционирующее себя как «движение за свободу, суверенитет и фундаментальные права».

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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