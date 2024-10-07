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понедельник, 7 октября 2024 года   

В Женеве арестовали виллу Владимира Плахотнюка |Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Автор: , Женева, .

Набережная Везена, жемчужины у Женевского озера (DR)

Cогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.

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Selon un jugement du Tribunal pénal fédéral la Confédération vient d’octroyer l’entraide à la Moldavie dans le cadre d’un enquête mené par ce pays.

 

Молдавские новости не так часто попадают на страницы швейцарских газет, хотя отношения между двумя странами хорошие: как помнят наши постоянные читатели, почти ровно год назад федеральный советник Иньяцио Кассис побывал в Кишиневе, где пообещал и дальше финансово поддерживать эту маленькую страну.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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