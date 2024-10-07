В Женеве арестовали виллу Владимира Плахотнюка |Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Молдавские новости не так часто попадают на страницы швейцарских газет, хотя отношения между двумя странами хорошие: как помнят наши постоянные читатели, почти ровно год назад федеральный советник Иньяцио Кассис побывал в Кишиневе, где пообещал и дальше финансово поддерживать эту маленькую страну.