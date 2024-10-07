Автор: Надежда Сикорская, Женева, 07.10.2024.
Cогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.|
Selon un jugement du Tribunal pénal fédéral la Confédération vient d’octroyer l’entraide à la Moldavie dans le cadre d’un enquête mené par ce pays.
Молдавские новости не так часто попадают на страницы швейцарских газет, хотя отношения между двумя странами хорошие: как помнят наши постоянные читатели, почти ровно год назад федеральный советник Иньяцио Кассис побывал в Кишиневе, где пообещал и дальше финансово поддерживать эту маленькую страну.
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