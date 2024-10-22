Автор: Надежда Сикорская, Женева, 22.10.2024.
Прекращение аренды и закрытие банковских счетов: будущее Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве выглядит серьезно подорванным. Какова будет развязка?|
Bail à loyer résilié, comptes bancaires fermés : l’avenir de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC) à Genève semble sérieusement compromis. Quelle sera la fin ?
Задача газеты – отражать действительность, а архивов – позволять прослеживать, насколько быстро эта действительность меняется, порой буквально на наших глазах.
Алевтина Иоффе: «Моя национальность – музыкант»22 октября родившаяся в Москве дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии, чтобы представить женевским меломанам молодых вокалистов – лауреатов 78-го Женевского международного музыкального конкурса. Разумеется, мы не могли упустить возможность познакомиться с ней сами и познакомить вас, там более, что в Швейцарии она задержится.
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Вернуть нельзя оставитьПланируемое сокращение более 300 сотрудников логистического центра Zalando в очередной раз привлекло внимание к социальным, экономическим и экологическим последствиям возврата онлайн-покупок.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
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