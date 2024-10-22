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вторник, 22 октября 2024 года   

В «ГРОБ» вбивают последние гвозди? |OIPC, restera-t-elle à Genève ?

Автор: , Женева, .

Photo © Laurent Guiraud

Прекращение аренды и закрытие банковских счетов: будущее Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве выглядит серьезно подорванным. Какова будет развязка?

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Bail à loyer résilié, comptes bancaires fermés : l’avenir de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC) à Genève semble sérieusement compromis. Quelle sera la fin ?

Задача газеты – отражать действительность, а архивов – позволять прослеживать, насколько быстро эта действительность меняется, порой буквально на наших глазах.

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международные организации в Женева
Международная Женева
Международная организация гражданской обороны
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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