В Берне выбрали нового федерального советника | Le nouveau conseiller fédéral est élu

Автор: Заррина Салимова,
Берн
, 13.03.2025.
Мартин Пфистер © Parlamentsdienste / Tim Loosli

Преемником Виолы Амхерд стал Мартин Пфистер. 

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Le successeur de Viola Amherd est Martin Pfister.

В середине января министр обороны Виола Амхерд неожиданно объявила о том, что уходит в отставку. СМИ сразу начали обсуждать ее преемника, называя имена возможных претендентов. Но их оказалось не так и много: фавориты один за другим отказывались от участия в гонке за министерский портфель. В результате на кресло министра претендовали двое – Маркус Риттер и Мартин Пфистер, объявившей о своей кандидатуре всего за несколько часов до крайнего срока.

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