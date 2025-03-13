В середине января министр обороны Виола Амхерд неожиданно объявила о том, что уходит в отставку. СМИ сразу начали обсуждать ее преемника, называя имена возможных претендентов. Но их оказалось не так и много: фавориты один за другим отказывались от участия в гонке за министерский портфель. В результате на кресло министра претендовали двое – Маркус Риттер и Мартин Пфистер, объявившей о своей кандидатуре всего за несколько часов до крайнего срока.