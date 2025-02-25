Серия «безвременных уходов» продолжается

Глава вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли, в прошлое воскресенье заявивший о готовности страны направить двести солдат для миротворческой миссии на границе между Украиной и Россией, и глава разведки Кристиан Дусси объявили о своей отставке, сообщила час назад газета NZZ. Министерство обороны не пожелало прокомментировать эту новость.
По данным немецкоязычной газеты, глава армии Томас Зюссли подал в отставку в конце января. Ожидается, что он останется на своем посту до конца года.
Несколькими днями ранее, по данным NZZ, ушел в отставку глава Федеральной разведывательной службы Швейцарии (SRC) Кристиан Дусси. Ожидается, что он останется на своем посту до конца марта 2026 года. Эту информацию цюрихскому изданию подтвердили несколько источников.
Объявление об этих двух отставках поступило чуть более месяца спустя после того, как о своем уходе объявила глава Министерства обороны Виола Амхерд. Кроме того, после публикации разоблачительного отчета о деятельности компании Ruag MRO Group, которая принадлежит Швейцарской Конфедерации.
О паспортах и гражданствахПочему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?
Pourquoi la guerre ?Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
Беглый мафиози в кантоне ВалеТелекомпания RTS раскрыла историю побега члена неаполитанской мафии, которая еще раз показывает, как трансальпийская организованная преступность использует Швейцарию в качестве тыловой базы.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.