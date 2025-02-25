Серия «безвременных уходов» продолжается

Глава вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли, в прошлое воскресенье заявивший о готовности страны направить двести солдат для миротворческой миссии на границе между Украиной и Россией, и глава разведки Кристиан Дусси объявили о своей отставке, сообщила час назад газета NZZ. Министерство обороны не пожелало прокомментировать эту новость.

По данным немецкоязычной газеты, глава армии Томас Зюссли подал в отставку в конце января. Ожидается, что он останется на своем посту до конца года.

Несколькими днями ранее, по данным NZZ, ушел в отставку глава Федеральной разведывательной службы Швейцарии (SRC) Кристиан Дусси. Ожидается, что он останется на своем посту до конца марта 2026 года. Эту информацию цюрихскому изданию подтвердили несколько источников.

Объявление об этих двух отставках поступило чуть более месяца спустя после того, как о своем уходе объявила глава Министерства обороны Виола Амхерд. Кроме того, после публикации разоблачительного отчета о деятельности компании Ruag MRO Group, которая принадлежит Швейцарской Конфедерации.