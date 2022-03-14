С начала войны, согласно подсчетам Организации Объединенных Наций, Украину покинули более 2,6 млн человек. По словам Верховного комиссара по делам беженцев Филиппо Гранди, такого быстрого потока беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. По ранним оценкам ООН, из страны могут уехать четыре миллиона человек, и эта цифра, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения.

Швейцария готовится к прибытию большого количества украинских беженцев. По мнению федеральной советницы Карин Келлер-Суттер, здесь могут искать убежище до 60 000 человек, хотя число переселенцев зависит, помимо прочего, от длительности боевых действий.

С 12 марта специально для украинских беженцев Федеральный совет впервые активировал статус защиты S. Напомним, что граждане Украины могут въезжать в Шенгенскую зону, в том числе и в Швейцарию, без визы и находиться здесь до 90 дней. До истечения этого срока они могут получить статус S, который предоставляет коллективную защиту конкретной группе населения на время серьезной угрозы, например, в случае войны.

Беженцам нужно явиться в федеральный центр по предоставлению убежища, где будут проверены удостоверяющие личность документы и другая информация. Статус дает право на проживание в Швейцарии на год, этот срок может быть продлен. Если по истечении пяти лет Федеральный совет не отменит временную защиту, то соответствующие лица получат вид на жительство B в кантоне проживания.

Документ выдается украинцам и членам их семей, а также гражданам третьих стран, вынужденным уехать из Украины из-за войны, при условии, что до отъезда они имели действительный легальный украинский вид на жительство и не могут вернуться на родину, не подвергаясь опасности. Статус S не предоставляется лицам, которые уже получили защиту в одном из государств ЕС. Обладатели статуса S имеют право на воссоединение семьи, могут работать, в том числе быть самозанятыми, учиться в школе и свободно путешествовать. Они также могут получать социальную помощь от кантона.

Первый беженец получил статус S в субботу в Будри (кантон Невшатель), а всего за сутки (к утру воскресенья) Государственный секретариат по миграции (SEM) зарегистрировал 3117 украинцев: 2011 человек проживают в федеральных центрах, еще 1106 человек – в частных домах. Реальное число беженцев выше, так как не все регистрируются сразу. Власти уверяют, что в федеральных центрах для беженцев достаточно мест и никто не будет ночевать на улице. Подробную информацию о приеме беженцев в Швейцарии, в том числе на украинском языке, вы найдете на сайте SEM. Из-за большой загруженности представители SEM призвали украинских беженцев, которые уже прибыли и остановились у друзей или родственников, подождать некоторое время, прежде чем регистрироваться для получения статуса защиты S – на это у них есть 90 дней.

Кроме того, несколько тысяч швейцарских семей захотели принять прибывающих из Украины людей. Жители Швейцарии могут принимать украинских беженцев в своих домах, если проживание является бесплатным. Если с гостя взимается плата, то его прибытие должно быть зарегистрировано в компетентном кантональном органе. Если вы хотите принять беженцев, то можете зарегистрироваться на сайтах Campax или Швейцарской организации по оказанию помощи беженцам, с которыми тесно сотрудничает SEM. Предоставление частного жилья является добровольным, никакой финансовой компенсации взамен не предоставляется, хотя кантоны вправе принять решение о ее выплате. Благотворительные организации советуют беженцам не принимать частные предложения от неизвестных непосредственно на станции прибытия. Кроме того, швейцарские семьи также не должны ехать на вокзал, чтобы встретить беженцев - лучше действовать через указанные выше организации, которые проверяют предложения о помощи от частных лиц. Это делается для того, чтобы украинские женщины (а большинство беженцев – это женщины и дети) не попали в руки мошенников и не подверглись эксплуатации.

Швейцария также решила выделить 80 млн франков на гуманитарную помощь Украине: около 20 млн франков предназначены для украинцев, бегущих в соседние страны, а оставшиеся три четверти суммы будут направлены на оказание помощи находящемуся на территории Украины населению. Швейцария уже доставила 500 тонн гуманитарных грузов в Украину, Польшу и Молдову.

Добавим, что федеральный департамент иностранных дел (DFAE) в пятницу рекомендовал гражданам Швейцарии, чье присутствие в России не является необходимым, временно покинуть страну. Как отмечает DFAE, в связи с военным нападением на Украину, ситуация в России становится все более непредсказуемой, и нельзя исключать, что она внезапно ухудшится.