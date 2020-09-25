Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 09. 2020. Просмотров: 69
В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка: немецкий, итальянский, французский и ретороманский. Несмотря на это, жители разных регионов прекрасно ладят друг с другом, Швейцария – богатое и сильное государство. Однако порой возникают трудности перевода, как в случае с выражением «убийство на почве страсти». Для сравнения посмотрим, как это понятие объясняется в ст. 107 УК Российской Федерации: «убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».
В ст. 113 УК Швейцарии дается более краткое объяснение, но смысл тот же. В чем же проблема? В том, что в немецкой версии УК используется слово «totschlag» (убийство), в ретороманской – «mazzament en affect» (убийство в состоянии аффекта), а вот во французской и итальянской – «meurtre passionnel» и «omicidio passionale» соответственно, что можно перевести, как «убийство на почве страсти» или «убийство, совершенное под влиянием сильных переживаний» (об этом и идет речь в тексте закона). Собственно говоря, слово «страсть» (passion) имеет разные значения, но в швейцарской и французской прессе выражение «meurtre passionnel» часто используется при описании убийств, совершенных под влиянием ревности, хотя сфера применения этого выражения как раз не включает такие случаи. Когда речь идет о преступлениях, совершенных из желания отомстить за измену, швейцарский суд зачастую рассматривает их как предумышленные убийства.
3 июня этого года депутат Национального совета от Партии зеленых Грета Жизен выступила с предложением изменить формулировку во французской и итальянской версиях УК Швейцарии на более нейтральную, без использования слова «passionnel», которое вызывает ассоциации со страстью влюбленного. По мнению Греты Жизен, использование формулировки в ее сегодняшнем виде позволяет смягчить наказание убийцы, приняв во внимание состояние аффекта. Депутат предлагает и альтернативный вариант: вообще убрать ст. 113 из УК, поскольку в ст. 48 и так говорится о смягчающих обстоятельствах, в том числе о сильном волнении и провокационном поведении жертвы.
Со своей стороны, депутат Совета кантонов от Социалистической партии (PS) Марина Кароббио 3 июня тоже подала подобное предложение, в котором подчеркивает, что из-за частого использования формулировки «meurtre passionnel» складывается впечатление, будто преступление можно оправдать сильными переживаниями в момент убийства. Это, отмечает Марина Кароббио, противоречит Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, которая действует и в Швейцарии. Согласно ст. 46 этой Конвенции, «если правонарушение было совершено против бывшего или нынешнего супруга (супруги) или партнера, признанных таковыми на основании внутреннего права, членом семьи, лицом, проживающим вместе с жертвой, или лицом, которое злоупотребило своими полномочиями», то это считается отягчающим обстоятельством.
Федеральный совет рекомендует отклонить оба предложения, полагая, что формулировка отражает особое душевное состояние, в котором был преступник, совершая убийство. По мнению экспертов, после внесения изменений в текст Уголовного кодекса такие правонарушения не прекратятся, а некорректное использование формулировок в газетах не означает, что судьи плохо понимают закон. Предложение Греты Жизен еще не обсуждалось в парламенте, а предложение Марины Кароббио 22 сентября было передано в одну из комиссий Совета кантонов для предварительного рассмотрения.
А как рассматриваются в швейцарских судах дела об убийствах, совершенных под влиянием сильного душевного волнения? Эмоции обвиняемого могут быть приняты во внимание, если, лишая жизни другого человека, он был ослеплен гневом (например, застал преступника у тела своего родственника) или другим чувством, или же находился в состоянии аффекта в результате «длительной психотравмирующей ситуации». В 1974 году в кантоне Аргау суд учел душевное состояние женщины, убившей своего деверя, который постоянно оскорблял и избивал ее, пишет газета Le Temps. В 2000-м суд принял во внимание переживания обвиняемой, попытавшейся убить своего ребенка, страдавшего от тяжелой генетической аномалии. Подсудимая долгое время не знала о том, как будет развиваться состояние ее ребенка, и уже не могла смотреть на его страдания.
В то же время, известно много случаев, когда суд не счел сильные переживания обвиняемого достаточно весомым аргументом для смягчения приговора. Так произошло в случае с Виталием Калоевым, убившим авиадиспетчера компании Skyguide, которого он считал виновным в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, унесшей жизни его жены и двоих детей. В Женеве суд не принял во внимание душевное состояние женщины, убившей своего мужа, с чьей стороны она некоторое время терпела грубое отношение. Также не было учтено состояние аффекта сотрудника, выстрелившего в своего начальника, который на работе «выжимал из него все соки».
Прислушается ли парламент к рекомендации Федерального совета, или же решит внести изменения в текст ст. 113 Уголовного кодекса? Когда предложения двух депутатов будут рассмотрены, мы расскажем о результатах.
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