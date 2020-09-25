В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка: немецкий, итальянский, французский и ретороманский. Несмотря на это, жители разных регионов прекрасно ладят друг с другом, Швейцария – богатое и сильное государство. Однако порой возникают трудности перевода, как в случае с выражением «убийство на почве страсти». Для сравнения посмотрим, как это понятие объясняется в ст. 107 УК Российской Федерации: «убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».

В ст. 113 УК Швейцарии дается более краткое объяснение, но смысл тот же. В чем же проблема? В том, что в немецкой версии УК используется слово «totschlag» (убийство), в ретороманской – «mazzament en affect» (убийство в состоянии аффекта), а вот во французской и итальянской – «meurtre passionnel» и «omicidio passionale» соответственно, что можно перевести, как «убийство на почве страсти» или «убийство, совершенное под влиянием сильных переживаний» (об этом и идет речь в тексте закона). Собственно говоря, слово «страсть» (passion) имеет разные значения, но в швейцарской и французской прессе выражение «meurtre passionnel» часто используется при описании убийств, совершенных под влиянием ревности, хотя сфера применения этого выражения как раз не включает такие случаи. Когда речь идет о преступлениях, совершенных из желания отомстить за измену, швейцарский суд зачастую рассматривает их как предумышленные убийства.

Несколько лет назад эту тему поднимали французские журналисты, указывая на то, что выражение «meurtre passionnel» или «crime passionnel» нередко использовалось в прессе для оправдания разгневанных супругов, совершивших убийство на почве ревности. Это была своеобразная лазейка, удобное алиби. Например, в 1954 году французский суд оправдал Ивонн Шевалье, расстрелявшую из револьвера своего мужа, который перед этим в грубой форме признался ей, что полюбил другую.

3 июня этого года депутат Национального совета от Партии зеленых Грета Жизен выступила с предложением изменить формулировку во французской и итальянской версиях УК Швейцарии на более нейтральную, без использования слова «passionnel», которое вызывает ассоциации со страстью влюбленного. По мнению Греты Жизен, использование формулировки в ее сегодняшнем виде позволяет смягчить наказание убийцы, приняв во внимание состояние аффекта. Депутат предлагает и альтернативный вариант: вообще убрать ст. 113 из УК, поскольку в ст. 48 и так говорится о смягчающих обстоятельствах, в том числе о сильном волнении и провокационном поведении жертвы.

Со своей стороны, депутат Совета кантонов от Социалистической партии (PS) Марина Кароббио 3 июня тоже подала подобное предложение, в котором подчеркивает, что из-за частого использования формулировки «meurtre passionnel» складывается впечатление, будто преступление можно оправдать сильными переживаниями в момент убийства. Это, отмечает Марина Кароббио, противоречит Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, которая действует и в Швейцарии. Согласно ст. 46 этой Конвенции, «если правонарушение было совершено против бывшего или нынешнего супруга (супруги) или партнера, признанных таковыми на основании внутреннего права, членом семьи, лицом, проживающим вместе с жертвой, или лицом, которое злоупотребило своими полномочиями», то это считается отягчающим обстоятельством.

Федеральный совет рекомендует отклонить оба предложения, полагая, что формулировка отражает особое душевное состояние, в котором был преступник, совершая убийство. По мнению экспертов, после внесения изменений в текст Уголовного кодекса такие правонарушения не прекратятся, а некорректное использование формулировок в газетах не означает, что судьи плохо понимают закон. Предложение Греты Жизен еще не обсуждалось в парламенте, а предложение Марины Кароббио 22 сентября было передано в одну из комиссий Совета кантонов для предварительного рассмотрения.

А как рассматриваются в швейцарских судах дела об убийствах, совершенных под влиянием сильного душевного волнения? Эмоции обвиняемого могут быть приняты во внимание, если, лишая жизни другого человека, он был ослеплен гневом (например, застал преступника у тела своего родственника) или другим чувством, или же находился в состоянии аффекта в результате «длительной психотравмирующей ситуации». В 1974 году в кантоне Аргау суд учел душевное состояние женщины, убившей своего деверя, который постоянно оскорблял и избивал ее, пишет газета Le Temps. В 2000-м суд принял во внимание переживания обвиняемой, попытавшейся убить своего ребенка, страдавшего от тяжелой генетической аномалии. Подсудимая долгое время не знала о том, как будет развиваться состояние ее ребенка, и уже не могла смотреть на его страдания.

В то же время, известно много случаев, когда суд не счел сильные переживания обвиняемого достаточно весомым аргументом для смягчения приговора. Так произошло в случае с Виталием Калоевым, убившим авиадиспетчера компании Skyguide, которого он считал виновным в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, унесшей жизни его жены и двоих детей. В Женеве суд не принял во внимание душевное состояние женщины, убившей своего мужа, с чьей стороны она некоторое время терпела грубое отношение. Также не было учтено состояние аффекта сотрудника, выстрелившего в своего начальника, который на работе «выжимал из него все соки».

Прислушается ли парламент к рекомендации Федерального совета, или же решит внести изменения в текст ст. 113 Уголовного кодекса? Когда предложения двух депутатов будут рассмотрены, мы расскажем о результатах.