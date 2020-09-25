Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 25 сентября 2020 года   

Убийство на почве страсти: швейцарский вариант|Meurtre passionnel à la suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 09. 2020. Просмотров: 69

© PublicDomainPictures/pixabay.com

В Швейцарии обсуждается целесообразность изменения формулировки «убийство на почве страсти» во французской и итальянской версиях Уголовного кодекса (УК). Зачем это нужно?|
En Suisse, on discute la possibilité de modifier les expressions «meurtre passionnel» et «omicidio passionale» dans les versions française et italienne du Code pénal (CP). Pourquoi est-ce nécessaire?

В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка: немецкий, итальянский, французский и ретороманский. Несмотря на это, жители разных регионов прекрасно ладят друг с другом, Швейцария – богатое и сильное государство. Однако порой возникают трудности перевода, как в случае с выражением «убийство на почве страсти». Для сравнения посмотрим, как это понятие объясняется в ст. 107 УК Российской Федерации: «убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».

В ст. 113 УК Швейцарии дается более краткое объяснение, но смысл тот же. В чем же проблема? В том, что в немецкой версии УК используется слово «totschlag» (убийство), в ретороманской – «mazzament en affect» (убийство в состоянии аффекта), а вот во французской и итальянской – «meurtre passionnel» и «omicidio passionale» соответственно, что можно перевести, как «убийство на почве страсти» или «убийство, совершенное под влиянием сильных переживаний» (об этом и идет речь в тексте закона). Собственно говоря, слово «страсть» (passion) имеет разные значения, но в швейцарской и французской прессе выражение «meurtre passionnel» часто используется при описании убийств, совершенных под влиянием ревности, хотя сфера применения этого выражения как раз не включает такие случаи. Когда речь идет о преступлениях, совершенных из желания отомстить за измену, швейцарский суд зачастую рассматривает их как предумышленные убийства.

Несколько лет назад эту тему поднимали французские журналисты, указывая на то, что выражение «meurtre passionnel» или «crime passionnel» нередко использовалось в прессе для оправдания разгневанных супругов, совершивших убийство на почве ревности. Это была своеобразная лазейка, удобное алиби. Например, в 1954 году французский суд оправдал Ивонн Шевалье, расстрелявшую из револьвера своего мужа, который перед этим в грубой форме признался ей, что полюбил другую.

3 июня этого года депутат Национального совета от Партии зеленых Грета Жизен выступила с предложением изменить формулировку во французской и итальянской версиях УК Швейцарии на более нейтральную, без использования слова «passionnel», которое вызывает ассоциации со страстью влюбленного. По мнению Греты Жизен, использование формулировки в ее сегодняшнем виде позволяет смягчить наказание убийцы, приняв во внимание состояние аффекта. Депутат предлагает и альтернативный вариант: вообще убрать ст. 113 из УК, поскольку в ст. 48 и так говорится о смягчающих обстоятельствах, в том числе о сильном волнении и провокационном поведении жертвы.

Со своей стороны, депутат Совета кантонов от Социалистической партии (PS) Марина Кароббио 3 июня тоже подала подобное предложение, в котором подчеркивает, что из-за частого использования формулировки «meurtre passionnel» складывается впечатление, будто преступление можно оправдать сильными переживаниями в момент убийства. Это, отмечает Марина Кароббио, противоречит Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, которая действует и в Швейцарии. Согласно ст. 46 этой Конвенции, «если правонарушение было совершено против бывшего или нынешнего супруга (супруги) или партнера, признанных таковыми на основании внутреннего права, членом семьи, лицом, проживающим вместе с жертвой, или лицом, которое злоупотребило своими полномочиями», то это считается отягчающим обстоятельством.

Федеральный совет рекомендует отклонить оба предложения, полагая, что формулировка отражает особое душевное состояние, в котором был преступник, совершая убийство. По мнению экспертов, после внесения изменений в текст Уголовного кодекса такие правонарушения не прекратятся, а некорректное использование формулировок в газетах не означает, что судьи плохо понимают закон. Предложение Греты Жизен еще не обсуждалось в парламенте, а предложение Марины Кароббио 22 сентября было передано в одну из комиссий Совета кантонов для предварительного рассмотрения.

А как рассматриваются в швейцарских судах дела об убийствах, совершенных под влиянием сильного душевного волнения? Эмоции обвиняемого могут быть приняты во внимание, если, лишая жизни другого человека, он был ослеплен гневом (например, застал преступника у тела своего родственника) или другим чувством, или же находился в состоянии аффекта в результате «длительной психотравмирующей ситуации». В 1974 году в кантоне Аргау суд учел душевное состояние женщины, убившей своего деверя, который постоянно оскорблял и избивал ее, пишет газета Le Temps. В 2000-м суд принял во внимание переживания обвиняемой, попытавшейся убить своего ребенка, страдавшего от тяжелой генетической аномалии. Подсудимая долгое время не знала о том, как будет развиваться состояние ее ребенка, и уже не могла смотреть на его страдания.

В то же время, известно много случаев, когда суд не счел сильные переживания обвиняемого достаточно весомым аргументом для смягчения приговора. Так произошло в случае с Виталием Калоевым, убившим авиадиспетчера компании Skyguide, которого он считал виновным в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, унесшей жизни его жены и двоих детей. В Женеве суд не принял во внимание душевное состояние женщины, убившей своего мужа, с чьей стороны она некоторое время терпела грубое отношение. Также не было учтено состояние аффекта сотрудника, выстрелившего в своего начальника, который на работе «выжимал из него все соки».

Прислушается ли парламент к рекомендации Федерального совета, или же решит внести изменения в текст ст. 113 Уголовного кодекса? Когда предложения двух депутатов будут рассмотрены, мы расскажем о результатах.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.44
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
"Француз" | "Le Français"
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

 Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 982

Экономика восстанавливается, но…

 Согласно экспертам Credit Suisse, в ближайшие месяцы уровень безработицы в Швейцарии должен вырасти и достигнуть почти 4% к середине 2021 года. Негативный эффект от коронавируса еще долго будет ощущаться на мировой экономике.

Всего просмотров: 924

«Треники» или швейцарский паспорт?

 Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 919
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

 Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 982

Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,246

Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,564
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top