За дебатами, проходящими в рамках начавшейся 19 сентября в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, следят все мировые СМИ, при этом особое внимание швейцарской прессы привлекли заявления федеральных советников Алена Берсе и особенно – Иньяцио Кассиса.

На прошлой неделе президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В своей речи он заявил, что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности, «отрицает свою ответственность за тысячи погибших и раненых в Украине и за всех людей, которых эта агрессивная война ввергла в состояние незащищенности – везде в мире, включая Россию». Швейцария вновь потребовала от России соблюдения Устава ООН и немедленного вывода войск с украинской территории. Швейцарский президент также подчеркнул солидарность Швейцарии с Украиной, отметив оказываемую ей гуманитарную помощь и приверженность Берна процессу восстановления страны. В своем выступлении Ален Берсе назвал основные вызовы, стоящие перед международным сообществом, включая неравенство, достигшее невиданных с начала XX века масштабов, а также климатический кризис, войны, конфликты и эрозию многосторонних отношений. Он подчеркнул, что для решения этих проблем необходимы сильные институты, и призвал к созданию нового мирового порядка на основе сотрудничества. В целом, это была довольно традиционная для швейцарских политиков речь, основанная на призывах к миру и построению более справедливого общества.

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис, участвовавший в дискуссии о Международном уголовном суде (МУС), сделал более громкое заявление, призвав к созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии в Украине. На сегодняшний день не существует механизма, позволяющего международному правосудию расследовать военную агрессию России. МУС, выдавший ордер на арест российского президента Владимира Путина за незаконную депортацию тысяч украинских детей, не обладает юрисдикцией для расследования преступления агрессии, под котором понимается крупномасштабное нападение с использованием военной силы. Для того чтобы МУС мог судить преступления агрессии, Россия и Украина должны были бы ратифицировать Римский статут. Более того, имея право рассматривать дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, МУС не уполномочен судить политических лидеров, ответственных за агрессию против другой страны.

Идея создания специального трибунала ООН витает уже давно. Так, в январе с аналогичным призывом к Парламентской ассамблее Совета Европы обратился национальный советник Дамьен Коттье. Кроме того, украинские власти последовательно призывают к созданию такого органа. По словам Иньяцио Кассиса, специальный трибунал должен быть создан в рамках многостороннего сотрудничества и при сбалансированной международной поддержке. Кроме того, новый институт должен дополнять существующие механизмы, иметь прочную правовую основу и уважать международные нормы и стандарты. По информации СМИ, Нидерланды уже выразили заинтересованность в размещении такого трибунала, что было бы логично, учитывая, что в Гааге находится большинство других органов международного уголовного правосудия, включая МУС.

В самой Швейцарии продолжаются дискуссии о контроле за применением санкций. В частности, в рамках проходящей в эти дни парламентской сессии Национальный совет 135 голосами против 50 принял постулат, согласно которому Федеральный совет должен провести проверку соблюдения санкций в сырьевом секторе. Правительство должно подготовить доклад и, среди прочего, перечислить дополнительные меры для улучшения применения санкций, а также указать, из каких стран осуществляется торговля российским сырьем. Любопытно, что против этого постулата выступал депутат от Народной партии Швейцарии Роже Кеппель, отличившийся своей спорной поездкой в Москву.

Напомним, что до начала войны 50-60% российской нефти и 75% угля продавались через Швейцарию. Логично, что, играя такую важную роль в торговле сырьевыми товарами, страна также несет особую ответственность за то, как соблюдаются санкции. До недавнего времени Конфедерация полагалась на индивидуальную ответственность соответствующих компаний – такой подход вызывал критику в стране и за ее пределами.

Что же касается поиска активов попавших в санкционные списки лиц, то в этом вопросе тоже есть перемены. Берн, как известно, не планирует присоединяться к специальной рабочей группе под названием REPO (russian elites, proxies and oligarchs), в которую входят страны G7, ЕС и Австралия, обменивающиеся информацией и разрабатывающие совместные стратегии по отслеживанию средств российских олигархов. Швейцарские социалисты, «зеленые» и представители партии «Центр» уже более года призывают к вступлению в группу. Теперь же эту идею поддержали представители Ассоциации банкиров и глава Либеральной партии Тьерри Буркарт. «Я не вижу причин, по которым Швейцария не должна присоединиться к рабочей группе G7. Там у нас была бы возможность высказать свою точку зрения и показать, что мы уже очень активны в этом вопросе», - заявил политик в комментарии SRF.

На прошлой неделе Национальный совет должен был принять решение по предложению депутата от партии «Зеленых» Франциски Райзер, призывающей Федеральный совет вступить в рабочую группу G7. Ожидаемое многими голосование так и не состоялось: обсуждение было отложено, а вопрос был направлен на рассмотрение ответственной комиссии. Любопытно, что даже если бы Национальный совет и Совет кантонов проголосовали «за», то Федеральный совет не был бы формально обязан присоединиться к этой целевой группе, так как внешняя политика находится в компетенции правительства.

Добавим, что из-за идущей в Украине войне швейцарская армия приостановила продажу старых бункеров. Возможность приобрести подземные укрепления, содержание которых стало слишком дорогим, появилась в середине 1990-х годов: их использовали как погреба для созревания сыров, центры обработки данных, необычные гостиницы или музеи. По некоторым оценкам, существует более 8 000 подземных бункеров, построенных в период между Второй мировой и окончанием холодной войны (не считая около 370 000 убежищ гражданской обороны). По данным Armasuisse, на сегодняшний день примерно 1 800 из 4 700 заброшенных военных объектов проданы, еще 1 500 бункеров были выставлены на продажу. Однако теперь армия пересмотрела свою стратегию: полторы тысячи списанных сооружений останутся в распоряжении военных. Проданные бункеры не будут реквизированы.