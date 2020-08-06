Автор: (с) МККК, Женева, 6. 08. 2020. Просмотров: 199
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывает все страны мира положить конец эпохе ядерного оружия.|
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge exhorte les États à en finir avec l'ère nucléaire.
Ровно 75 лет назад, утром 6 августа 1945 года, бомбардировщик B-29 сбросил на Хиросиму новое грозное оружие — атомную бомбу.
Ее взрыв стер город с лица земли. Приблизительно 70 000 человек, как считается, погибли мгновенно, еще десятки тысяч получили тяжелейшие ранения. Три дня спустя, 9 августа, вторая атомная бомба разрушила Нагасаки, в одночасье лишив жизни 39 000 человек.
По оценкам, к 1950 г. около 340 000 человек умерли от последствий атомных взрывов, в том числе из-за болезней, вызванных радиоактивным излучением. Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Японское общество Красного Креста стали свидетелями невообразимых страданий и разрушений, когда медицинские и гуманитарные работники в почти невыносимых условиях пытались оказать помощь умирающим и раненым.
В 75-ю годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки опасность применения ядерного оружия достигла уровня, не виданного с конца холодной войны. Участились военные инциденты с участием ядерных держав и их союзников. Со стороны государств, имеющих в своем распоряжении такое оружие, звучат неприкрытые угрозы пустить его в ход.
Кроме того, соглашения о ликвидации существующих арсеналов сбрасываются со счетов, при этом разрабатываются новые виды ядерного оружия. Иными словами, мир вновь вступает на опасный путь гонки ядерных вооружений. Все это придает насущности международным усилиям, направленным на запрет и ликвидацию таких вооружений, с существованием которых невозможно мириться. Неоспоримые свидетельства катастрофических последствий применения ядерного оружия заставляют всерьез усомниться в существовании обстоятельств, при которых его применение не было бы нарушением международного гуманитарного права.
«Может показаться, что ядерные взрывы с их ужасами остались в далеком прошлом, однако сегодня опасность нового применения ядерных вооружений вновь высока. Договоры о сокращении ядерных арсеналов и опасности распространения ядерного оружия оказываются забыты. Создаются новые виды ядерных вооружений. Звучат серьезные угрозы. Это гонка вооружений — и это пугает. Мы должны склонять все государства к запрету ядерного оружия, а ядерные державы — к переговорам в духе доброй воли относительно шагов по уничтожению его запасов», — заявил президент МККК Петер Маурер.
«Международное сообщество не сможет помочь всем, кто будет нуждаться в этом после ядерного взрыва. Повальная лучевая болезнь, снижение объемов производства продовольствия и огромные масштабы разрушений и загрязнения — в таких условиях никаких гуманитарных усилий не будет достаточно. Ни одна страна мира не готова к ядерному противостоянию», — заявил Франческо Рокка, президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Международной Федерации).
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