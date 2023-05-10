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08.05.2023 - 09:05Награда Вере Михальски-Хоффманн

Швейцарское ноу-хау в Украине |Le savoir-faire suisse en Ukraine

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 10. 05. 2023.

Фото: Rheinmetall

Разработанные в Швейцарии системы ПВО «Skynex» будут защищать украинские города от российских беспилотников.

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Les systèmes de défense aérienne Skynex, développés en Suisse, protégeront les villes ukrainiennes contre les drones russes.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что зенитные самоходные установки «Skynex» будут использоваться для защиты инфраструктуры украинских городов от российских атак. Речь идет об одном из самых современных видов оружия для отражения беспилотников и крылатых ракет: в рекламном ролике система сбивает рой дронов буквально за пару секунд.

Швейцарские журналисты сразу же обратили внимание на то, что установки «Skynex» были разработаны предприятием Rheinmetall Air Defence со штаб-квартирой в Цюрихе (ранее – компания Oerlikon). Каким же образом, несмотря на эмбарго и нейтралитет, швейцарское оружие оказалось в Украине?

Прежде всего, это не совсем швейцарское оружие. Дело в том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел оружейный завод Oerlikon еще в 1999 году и до сих пор имеет штаб-квартиру в Цюрихе. Что касается системы ПВО «Skynex», то она хоть и была разработана в Швейцарии, но ее производство расположено в Италии. «Системы производятся на итальянском заводе в Риме и будут поставляться оттуда», - заявил в комментарии швейцарским СМИ представитель компании. Таким образом, «Skynex» – это системы ПВО, разработанные в Швейцарии и выпускаемые в Италии немецкой компанией.

С юридической точки зрения, использование «Skynex» в Украине стало возможным благодаря специальному пункту в Постановлении о военных материалах. В частности, Статья 7 регулирует трансфер ноу-хау в военной сфере из Швейцарии в другие страны. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), поставка «Skynex» не нарушает швейцарские законы: технология может быть разработана в Швейцарии, а затем передана в некоторые европейские государства, включая Италию. «Поэтому передача ноу-хау из Швейцарии в Италию может происходить без разрешения», - пояснил газете SonntagsZeitung представитель SECO Фабиан Майенфиш.

По сообщениям швейцарских СМИ, в 2017 году компания Rheinmetall Air Defence подала заявку на получение экспортного разрешения, намереваясь поставить «Skynex» в Таиланд, а в 2018-м – в Египет. В обоих случаях заявка была отклонена. С переносом производства системы ПВО в Италию эта проблема, вероятно, была решена.

Напомним, что ранее Берн отклонил запросы Германии, Дании и Испании о реэкспорте швейцарских вооружений в Украину. А президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе, выступая перед СМИ во время своего визита в Берлин в конце апреля, в очередной раз повторил, что Берн не будет реэкспортировать оружие. «Нейтралитет означает, что Швейцария не оказывает военную поддержку какой-либо стороне в конфликтах», - отметил он. «Вы не можете просить нас нарушать наши собственные законы», - добавил швейцарский президент.

Использование швейцарского военного ноу-хау в Украине, вероятно, еще больше подогреет политические дебаты. Наша Газета уже рассказывала, что парламент в настоящее время рассматривает сразу несколько предложений, предусматривающих реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину. Теперь же в рукаве у швейцарских политиков появился новый козырь. В ответ на критику других стран, открыто не одобряющих нейтральный курс страны, они могут напомнить, что швейцарские разработки уже используются для защиты украинских городов.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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