Швейцарские избиратели и российская пропаганда |Les électeurs suisses et la propagande russe

Политическая атмосфера накануне парламентских выборов, до которых осталось всего несколько дней, продолжает накаляться. В частности, беспокойство специалистов по безопасности вызвал пост, получивший широкое распространение на платформе X (бывший Twitter).