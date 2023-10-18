Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.10.2023.
По сообщениям швейцарских СМИ, Россия, вероятно, пытается повлиять на мнение швейцарцев в преддверии федеральных выборов.|
Selon les médias suisses, la Russie tenterait d’influencer l’opinion suisse à l’approche des élections fédérales.
Политическая атмосфера накануне парламентских выборов, до которых осталось всего несколько дней, продолжает накаляться. В частности, беспокойство специалистов по безопасности вызвал пост, получивший широкое распространение на платформе X (бывший Twitter).
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Как будет выглядеть Швейцария в 2085 году?Всемирный фонд дикой природы (WWF) сгенерировал с помощью искусственного интеллекта изображения, чтобы продемонстрировать, как климатический кризис может изменить швейцарские ландшафты в будущем.
Куда отправиться на каникулы?Во многие европейские города можно добраться из Швейцарии на поезде всего за несколько часов.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Добавить комментарий