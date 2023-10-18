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среда, 18 октября 2023 года   

Швейцарские избиратели и российская пропаганда |Les électeurs suisses et la propagande russe

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

По сообщениям швейцарских СМИ, Россия, вероятно, пытается повлиять на мнение швейцарцев в преддверии федеральных выборов.

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Selon les médias suisses, la Russie tenterait d’influencer l’opinion suisse à l’approche des élections fédérales.

Политическая атмосфера накануне парламентских выборов, до которых осталось всего несколько дней, продолжает накаляться. В частности, беспокойство специалистов по безопасности вызвал пост, получивший широкое распространение на платформе X (бывший Twitter).

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