Россияне в Швейцарии – за Коммунистическую партию?

Наши читатели, интересующиеся политической жизнью в России, знают, конечно, что, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №367 от 17 июня 2021 года «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», 19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Проживающие в Швейцарии российские граждане имели возможность принять в них участие, явившись на избирательные участки в Берне и Женеве и «поставив галочку» в пользу как пользующейся их доверием партии, так и одного из девяти кандидатов, избиравшихся по Славгородскому одномандатному избирательному округу № 42 Алтайского края. Отметим, что впервые за 14 лет существования Нашей Газеты дипломатические представительства РФ в Швейцарии не обратились к редакции с просьбой проинформировать об этой возможности читателей. Возможно, в этом одна из причин столь скромной явки – 19 сентября на избирательные участки пришли всего 912 граждан Российской Федерации. Но наверняка есть и другие.

При постоянном росте числа россиян, проживающих за границей, в том числе, в Швейцарии, их избирательная активность стабильно снижается – достаточно сравнить нынешние цифры с данными по выборам в Госдуму за 2011 год или по президентским выборам 2012 года. Учитывая такую динамику и анализируя результаты голосования 19 сентября, некоторые наблюдатели делают вывод о том, что традиционно либеральные в своей массе швейцарские избиратели, удивленные призывами команды Алексея Навального голосовать за КПРФ, партию, поддержавшую многие репрессивные законы, и разочарованные неуклюжими высказываниями лидера партии «Яблоко», неизменно побеждавшей ранее по швейцарским избирательным участкам, предпочли в этот раз вообще воздержаться от участия в голосовании. Если это действительно так, то, вероятно, они усомнились в правильности принятого решения, когда узнали, что 342 их соотечественника проголосовали за КПРФ, 204 – за «Единую Россию», а «Яблоко» оказалось на третьем месте, получив 103 голоса. При этом сторонники «умного голосования» - тактики, направленной на консолидацию голосов тех, кто выступает против «Единой России», - объявили успех КПРФ как партии и ее кандидата по одномандатному округу Анны Левашовой, набравшей 490 голосов, своей большой победой. (Те, кому имя Анны Левашовой ничего не говорит, легко найдут информацию об этой даме в многочисленных открытых источниках.) По мнению же других, победа КПРФ означает потерю надежд на демократическое развитие России.

Какими бы ни были итоги голосования и отношение к ним, нельзя не отметить серьезную подготовку наблюдателей для работы на избирательных участках за пределами России. В рамках проекта «Голосуй за рубежом!» почти 300 наблюдателей в 45 странах проходили двухмесячную подготовку, чтобы затем работать на избирательных участках бок о бок с избирательными комиссиями, состоящими обычно из сотрудников генконсульств.

Одна из участниц проекта, Мария Синицина-Россен, наблюдатель от партии «Яблоко» на УИК №8335 в Женеве, поделилась своими впечатлениями в Фейсбуке. Впечатления эти показались нам настолько интересными, что, с ее согласия, мы решили поделиться ими с вами, опубликовав их с сокращениями, но без корректуры. Итак.

«Это очень трудная работа, и физически, и морально. Мы были на месте в 7 утра, а подсчет закончился в 3 часа ночи!!! При этом от вас требуется постоянная и повышенная концентрация внимания, кропотливая работа с документами, следование далеко не интуитивным процедурам, и не самое приятное общение с комиссией, потому что это общение сводится к тому, что вы сообщаете им о своих замечаниях – то есть нарушениях, которые нужно устранять. Кому же понравится, что его контролируют! – пишет Мария Синицина-Россен. – Конечно, грех жаловаться – даже за рубежом на некоторых участках комиссии устраивали беспредел в плане недопуска наших наблюдателей (есть вопиющий случай в Эстонии). Даже стыдно сравнивать с российскими участками, где наблюдателям сплошь и рядом отказывают в знакомстве с актами, списками избирателей, в копиях протоколов, им незаконно запрещают фото и видеосъемки, натравливают на них провокаторов, насильно выдворяют с участков, оговаривают их перед полицейскими, арестовывают и даже избивают!

Нарушения на нашем участке были, в основном, незначительные: например, не в том порядке опечатали с утра ящики для голосования (сначала стационарный, потом для выездного – нужно наоборот), потом убрали с виду выездной ящик (должен быть все время в поле зрения), не разместили на стендах информацию о количестве ящиков, забыли про необходимость оглашать явку в 10:00, 12:00, 15:00, огласили после нашего замечания в 18:00. Из более серьезных – книги, приготовленные для списков избирателей, не имели сквозную нумерацию, а каждая начиналась со страницы 1. Это огромная возможность для фальсификаций, при желании и при отсутствии наблюдателей: вы просто можете добавить еще пару таких книг со списками избирателей якобы получивших бюллетени и вбрасывайте на здоровье соответствующее количество бюллетеней с нужным вам результатом. Большинство моментов комиссия соглашалась устранять в течение дня. Описанный выше способ вброса было бы трудно осуществить вчера, так как мы как наблюдатели могли ознакамливаться с книгами и контролировать их количество, а также мы вели свой собственный подсчет проголосовавших.

Что вызвало некоторые подозрения?

Пресловутый админресурс. Огромное количество сотрудников миссии и других дипломатических ведомств включая самих консульских работников – их было видно по синим паспортам, по адресу проживания (прямо в Миссии), по тому, как они здороваются со своими хорошо знакомыми коллегами, выдающими бюллетени. Тут уж противоядие одно – «обычные» люди должны активнее ходить на выборы, чтобы иметь возможность «переголосовывать» заведомо лояльных правительству избирателей.

Высокий риск «карусели»: на человеческом языке это можно назвать «повторное голосование». К середине дня обоим наблюдателям показалось, что нескольких избирателей они уже видели на участке как проголосовавших. Здесь проблема гораздо сложнее – это очень трудно доказать. Списки избирателей не формируются заранее, а пишутся от руки по мере прихода избирателей. Попробуй отлови в трех толстых книгах, заполненных разными почерками, похожие записи. У многих есть по два загранпаспорта, законом это не запрещено. Полагаться на наблюдательское «кажется, я вас уже видела» - не серьезно. Так называемая система «Стоп-дубль», впервые внедренная ЦИКом, проверяет исключительно голосование онлайн, которое проходило только в Москве и 6 регионах. Нет никакой системы, которая бы могла, например, предотвратить повторное голосование на одном участке за рубежом или даже на двух: теоретически вы можете проголосовать в Женеве, прокатиться в Берн и проголосовать там второй раз, притворившись, что живете в кантонах, обсуживающихся Берном.»

Возможно, среди принявших участие в голосовании были и читатели Нашей Газеты. Если вы захотите поделиться собственными наблюдениями, редакция будет очень рада!