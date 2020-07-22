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среда, 22 июля 2020 года   

Референдум против приложения SwissCovid?|Référendum contre l’application SwissCovid?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 07. 2020. Просмотров: 205

Фото: NashaGazeta

Группа противников программы, которая определяет, контактировал ли человек с заболевшим Covid-19, начала сбор подписей для проведения голосования по вопросу ее использования.

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Un groupe d’opposants à SwissCovid a lancé une récolte de signatures pour la votation sur ce programme qui détermine si nous avons eu un contact avec une personne infectée.

Споры вокруг использования приложения SwissCovid в Швейцарии приобрели новый – политический – размах. Не исключено, что вопрос его дальнейшего использования будет вынесен на референдум.

Напомним, что приложение, разработанное Федеральным ведомством информационных технологий и телекоммуникаций (BIT) и Федеральными политехническими школами Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ), основано на технологии Bluetooth: система хранит IP-адреса других смартфонов, которые находились в пределах 2 метров более 15 минут. Если пользователь заразится новым коронавирусом, он может ввести специальный код, который позволит предупредить других о том, что они находились в тесном контакте с заболевшим. Получив уведомление о возможном заражении, владелец смартфона может связаться с врачом и бесплатно пройти тест. Установка приложения происходит на добровольной основе, данные хранятся децентрализовано и должны быть уничтожены, как только надобность в них отпадет. Система не регистрирует местоположение пользователя.

19 июня парламент принял срочные поправки к Закону об эпидемиях, заложив тем самым правовые основы для использования приложения, и с 25 июня SwissCovid можно скачать в App Store и Google Play. Большинство жителей Швейцарии, впрочем, не спешат устанавливать программу. Так, согласно опросу Comparis, 44% швейцарцев полагают, что в этом нет никакого смысла, а около 38% респондентов опасаются за сохранность личных данных. В настоящее время приложение скачали почти 1,9 млн человек, но только половина из них (945 693) его активировали, причем за прошедшие выходные 34 000 пользователей его деактивировали.

Противники SwissCovid объявили о начале сбора подписей для проведения референдума против использования приложения. Они считают, что в Швейцарии не проводилось никаких реальных демократических дебатов по вопросу об опасностях, связанных с подобными методами отслеживания. Активисты протестуют против возможного «социального давления», опасаются злоупотреблений в области контроля, подобных тем, которые имеют место в Китае, а также выступают против практики онлайн-отслеживания контактов, называя ее формой «цифровой диктатуры». Они критикуют то, что приложение должно использовать операционные системы Google и Apple, и отмечают, что технология Bluetooth несет в себе риск неправомерного использования. Кроме того, они опасаются, что приложение станет обязательным для скачивания.

Если активистам во главе с Франсуа де Зибенталем удастся собрать 50 000 подписей до 8 октября, то голосование должно состояться до 19 июня 2021 года. Идею проведения референдума поддерживает депутат от Народной партии Швейцарии Жан-Люк Аддор, который, как сообщает портал Nau, в 2013 году выступил с предложением возобновить применение смертной казни, а сейчас пытается оспорить в высшей инстанции решение окружного суда Сиона, признавшего политика виновным в расовой дискриминации за его твит. В разговоре с представителями оргкомитета журналисты Le Temps упомянули об их принадлежности к конспирологическому движению; те в ответ заметили, что действительно существуют «темные силы, которые хотят разрушить швейцарскую демократию».

Добавим, что за последние сутки Минздрав (OFSP) зафиксировал 108 новых случаев заражения SARS-CoV-2, восемь госпитализаций и три летальных исхода. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 33742 человека, 1691 заболевший скончался. В настоящее время 612 человек соблюдают режим самоизоляции, а на карантине находятся 2632 человека.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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