Авторы инициативы «За чистую питьевую воду и здоровые продукты питания» уверены, что действующие в Швейцарии требования к ведению сельского хозяйства без ущерба для окружающей среды недостаточны. По их мнению, дотации следует платить лишь тем фермерам, которым не используют антибиотики и пестициды и в состоянии обеспечить животных кормами со своих полей. Инициативу поддерживают Партии зеленых и зеленых либерадов, Социалистическая партия, ряд ученых, фермеров, организаций по защите животных, а также разные предприятия.

Понимая беспокойство авторов инициативы, правительство и парламент все же не согласны с их доводами, подчеркивая, что, если народ скажет «да», то объем отечественной сельскохозяйственной продукции сократится и Швейцарии придется импортировать недостающие партии из-за рубежа, что будет означать перенесение проблемы загрязнения в другую страну.

Инициатива «За Швейцарию без синтетических пестицидов», запущенная коллективом предпринимателей и ученых, предполагает отказ от использования этих веществ в сельском хозяйстве, а также от импорта в коммерческих целях продуктов питания, содержащих синтетические пестициды. В случае одобрения инициативы населением запрет вступит в силу после десятилетнего переходного периода.

Со своей стороны, правительство и парламент напоминают, что использование пестицидов в Конфедерации строго регламентировано, кроме того в стране осуществляется поиск альтернативных решений. Запрет синтетических пестицидов ослабит защиту сельскохозяйственных культур от болезней, а поставки и выбор продуктов питания сократятся, что отрицательно скажется на потребителях и производителях. В дополнение, одобрение инициативы будет противоречить международным торговым соглашениям.

Закон о выбросах СО2, одобренный парламентом в сентябре 2020-го, должен позволить Швейцарии сократить до 2030 года эмиссию диоксида углерода на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Противники этого закона призывают проявить благоразумие, напоминая, что Конфедерация отвечает за сравнительно небольшую часть мировых выбросов СО2. Кроме того, Швейцария добилась больших успехов в переработке отходов и защите окружающей среды. Одобрение закона будет означать дополнительную бюрократию и рост налогового бремени для предприятий.

Федеральный совет и парламент отмечают, что от закона о выбросах СО2 никто не пострадает благодаря системе финансовых поощрений тем, кто больше всех сократит эмиссию диоксида углерода.

Закон о мерах противодействия терроризму предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет за оказание поддержки преступным или террористическим организациям. Правозащитные организации подчеркивают, что на основании этого закона могут быть нарушены права человека и ребенка (некоторые предусмотренные меры распространяются на 12-летних детей). Более того, закон нарушает принцип разделения полномочий, поскольку во многих случаях полиция сможет сама принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест. Интересно, что после вступления в силу этого закона любая неугодная правительству политическая деятельность может быть определена, как «террористическая». Со своей стороны, Федеральный совет и парламент призывают проголосовать "за", подчеркивая, что права граждан не будут нарушаться, а любые меры полиции могут быть обжалованы в суде.

Закон о Covid-19 обеспечит продление срока предоставления финансовой помощи предприятиям и частным лицам до 31 декабря 2021 года. Против этого закона, вступившего в силу в сентябре прошлого года, выступает ассоциация «Друзья конституции», указывая на то, что он бесполезен, поскольку касается выплат, осуществление которых Федеральный совет может регламентировать в особых постановлениях. Межпартийный парламентский комитет, в который входят представители всех партий, кроме Народной партии Швейцарии, напоминает, что без закона о Covid-19 выплаты компаниям, предпринимателям и наемным работникам прекратятся, тогда как этот вид помощи помогает избежать банкротств и в целом способствует тому, чтобы общество легче перенесло экономические последствия санитарного кризиса. А что по этому поводу думаете вы, дорогие читатели?