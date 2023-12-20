Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.12.2023.
… Но на Украину планируемые нововведения распространяться не будут.|
... Mais les modifications prévues ne s’appliqueront pas à l’Ukraine.
В прошлом году Швейцария экспортировала по всему миру вооружений на 955 миллионов франков, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Как же совместить процветающий оружейный бизнес, нейтралитет и гуманитарные традиции? С начала войны в Украине этот вопрос активно обсуждается швейцарскими политиками, выдвигающими одно предложение за другим. Некоторая ясность была достигнута в ходе проходящей в эти дни зимней парламентской сессии.
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